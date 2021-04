INFAS: depuis 7 mois les étudiants sont en attente du paiement de leurs bourses

L’Institut National de Formation des Agents de la Santé (INFAS) est un Établissement Public National (EPN) de formation professionnelle. On y accède par voie de concours et les étudiants bénéficient d’une bourse d’étude durant les trois années de formation. Mais depuis bientôt 8 mois les étudiants sont en attente du paiement de leurs bourses. Ne sachant plus à quel saint se vouer, plusieurs groupes nous ont contacté.

《 Cela fait plus de 7 mois que ns ne percevons pas nos bourses dont voici les détails 3mois impayés de l’année académique 2019-2020 et 4 mois pour 2020-2021 nous louons des maisons vu que toutes les antennes n’ont pas de d’internat, on à des difficultés à se soigner, nourrir, payer nos propriétaires de maison dont nous devons d’autres même 3 mois 4 mois et vu que des étudiants ont commencé à grogner on nous verse 1 mois qui n’est que 49500f qui ne peut d’ailleurs même pas payer la dette des propriétaires de maison.》Explique un étudiant en 2ème année.

La médecine étant un domaine de précision, dans ces conditions de vie précaire, comment ces étudiants arrivent ils à se concentrer ?

《Dans ses conditions comment obtenir de meilleurs résultats si l’étudiant même est déjà malade d’esprit.》 ajoute notre interlocuteur qui préfère rester dans l’anonymat.

Perle Lola

