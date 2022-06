Israël: près de 12.000 nouveaux cas de coronavirus recensés en 24h.

10.946 personnes sont décédées des suites du virus depuis mars 2020

Le ministère israélien de la Santé a fait état du bilan de la pandémie de coronavirus dans le pays, enregistrant 11.949 nouveaux cas en 24h. Tous les indicateurs sont à la hausse confirmant la présence d’une 6e vague d’infections.

Le nombre de patients dans un état grave continue d’augmenter: actuellement 293 personnes sont hospitalisées dans un état grave, dont 49 dans un état critique et 41 sous respirateur artificiel.

Plus de 64.000 cas actifs ont été recensés et le taux de positivité aux tests de dépistage est de plus de 32%.

10.946 personnes sont décédées des suites du virus depuis mars 2020 en Israël.

Alors que les contaminations augmentent à un rythme rapide depuis plusieurs jours, les autorités sanitaires appellent au respect des gestes barrières et recommandent le port du masque dans les espaces clos.

Une 5e dose de vaccin pourrait être proposée aux personnes plus vulnérables dans les semaines à venir.

