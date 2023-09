« Je m’occupe des vraies femmes », un gynéco refuse d’examiner un homme devenu femme

« Je suis gynécologue et je m’occupe des vraies femmes. Je n’ai aucune compétence pour m’occuper des hommes, même s’ils se sont rasé la barbe et viennent dire à ma secrétaire qu’ils sont devenus une femme. » Voilà le message qui a été laissé par un gynécologue obstétricien de Pau à un avis négatif sur internet, posté par le compagnon d’une femme trans.

Cette réponse du Dr Victor Acharian, gynécologue obstétricien Français , a suscité une kyrielle d’insultes ce week-end. Le praticien est accusé de transphobie pour avoir refusé d’examiner cette femme trans qui avait rendez-vous dans son cabinet.

«Nous dénonçons les propos transphobes et discriminatoires du gynécologue Victor Acharian à Pau, avait posté dès vendredi sur X (ex-Twitter) l’association SOS homophobie. La transphobie est une réalité aux conséquences graves, notamment dans l’accès à la santé. Elle touche l’ensemble du territoire.» Dans cette affaire, les deux parties n’excluent pas de porter plainte. Le praticien pour agression verbale et diffamation et la jeune femme trans pour transphobie.