La Chine a décidé à nouveau le confinement pour 108 millions de personnes après l’apparition de 34 nouveaux cas de Covid-19

La Chine a décidé d’appliquer de nouveau le confi­ne­ment pour 108 millions de personnes après l’apparition de 34 nouveaux cas de Covid-19 dans la province du Jilin, nous apprend Bloom­berg ce 18 mai.

C’est toute la province chinoise du Jilin, dans le nord-est de la Chine, qui a ainsi été remise en quaran­taine ce lundi 18 mai. Les bus et les trains ne pour­ront plus entrer ou sortir de la province et toutes les écoles ont été fermées. Cette déci­sion traduit la crainte de la part du pays d’ori­gine du virus de voir se décla­rer une deuxième vague de conta­mi­na­tions après avoir lutté pour s’en débar­ras­ser ces derniers mois.

La province entière du Jilin ne compte que 127 cas confir­més de Covid-19 et deux décès. Mais cinq nouveaux cas ont été signa­lés ce week-end. On ne sait pas encore exac­te­ment ce qui a causé ce nouveau départ de l’épi­dé­mie, même si les auto­ri­tés inclinent à penser que cela pour­rait venir de personnes reve­nues de Russie, le deuxième pays le plus touché au monde. En effet, la Russie a iden­ti­fié au moins 290 000 cas et recense 2 722 décès dus au Covid-19.

« La majo­rité des Chinois sont encore vulné­rables au Covid-19 car il n’y a pas assez d’im­mu­nité collective », a confié l’épi­dé­mio­lo­giste chinois Zhong Nanshan à CNN ce week-end. « Nous faisons face au même défi que les pays étran­gers »

