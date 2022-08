La fièvre : remède naturel à base de gingembre et du miel pour la soulager￼￼

Symptôme commun à toutes les infections, la fièvre nous tombe dessus dès que notre chemin croise celui d’un microbe ou d’un virus. S’il est surtout recommandé de se reposer et de boire abondamment pour la faire baisser, vous pouvez aussi utiliser des remèdes maison.

Des frissons et des tremblements musculaires sont des symptômes typiques de la fièvre. L’élévation de la température entraîne une augmentation de la production de globules blancs, dont le système immunitaire a besoin pour combattre les bactéries ou virus. C’est pourquoi la fièvre est un symptôme utile de notre corps. Cependant, pour la rabaisser à la normale, nous vous proposons une recette de grand-mère.

Le gingembre est l’un des principaux médicaments utilisés dans le traitement ayurvédique. En plus de la fièvre, il peut traiter divers maux. Pour traiter la fièvre:

Prenez une racine de gingembre fraîche d’un à deux pouces.

Prenez 2 tasses d’eau et deux cuillères à café de miel.

Râpez le gingembre en minuscules morceaux.

Ajoutez le gingembre dans le bol contenant de l’eau et laissez bouillir pendant dix minutes.

Laissez le mélange se réchauffer.

Filtrez le mélange. Ajoutez-y du miel et du jus de citron (trois cuillères à café).

Consommez le mélange quatre fois par jour.

Par ailleurs, il est recommandé de se faire consulter par un médecin, si la fièvre persiste au bout de quelques jours.

