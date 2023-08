Le plan de soins que votre médecin recommande généralement pour Hyperplasie bénigne de la prostate

Résumé

Une condition dans laquelle l’écoulement de l’urine est bloqué en raison de l’élargissement de la prostate. Les symptômes sont une fréquence accrue des mictions la nuit et des difficultés à uriner.

Symptômes

Les symptômes courants sont:

Mictions fréquentes

Nocturie ou augmentation de la fréquence des mictions la nuit

Difficulté à commencer la miction ou à forcer pendant la miction

Flux d’urine faible ou continu

Des gouttes à la fin de la miction

Incapacité à vider la vessie

Sang dans l’urine

Incontinence urinaire

Rétention urinaire

Causes

La cause exacte est inconnue. Les changements hormonaux chez les hommes plus âgés peuvent jouer un rôle dans l’élargissement des glandes de la prostate, bloquant ainsi l’urètre, le tube qui transporte l’urine de la vessie et passe par le centre des glandes de la prostate.

Les facteurs de risque sont:

Âge: les hommes de plus de 60 ans peuvent présenter une hypertrophie de la prostate

Croissance continue de la prostate

Modifications des hormones sexuelles

Histoire de famille

Diabète

Problèmes cardiaques

Obésité

Cancer de la prostate

Diagnostic

Le diagnostic comprend les antécédents médicaux, un examen physique et quelques tests pour déterminer la condition.

Données clés

Soignable par un professionnel de santé

Diagnostiqué par un professionnel de santé

Nécessite un test au laboratoire ou une imagerie

Peut durer des mois ou des années

Fréquent chez les personnes de 60 ans et plus

Les antécédents familiaux peuvent augmenter les risques

Soins médicaux d’urgence recommandés

Traitements

Le traitement dépend de la taille de la prostate, de l’âge et de l’état de santé général du patient.

Médicaments

Alpha-bloquants: Détend les muscles du col vésical et les muscles de la prostate pour faciliter la miction.

Inhibiteurs de la 5-alpha réductase: Empêchez les changements hormonaux et rétrécissez la prostate.