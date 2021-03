Le saviez-vous ? / clous de girofle dans une tasse de lait vous sauve de graves dangers de santé

Dan sle rubrique Bien-être AbidjanTV propose le clous de girofle comme solution à vos problème de santé.

Savez-vous que si vous mettez un peu de clous de girofle dans une tasse de lait et que vous buvez l’estomac vide !!

Vous pourrez traiter:

1- L’infertilité.

2- La faiblesse sexuelle.

3- La faiblesse du coeur, de l’estomac, du foie et des reins.

4- La vision du coeur et des articulations.

5- Le hoquet

6- La faiblesse de la digestion.

7- La faiblesse de la mémoire et incompréhension.

8- Le gaz dans l’estomac et les intestins.

9- La faiblesse des muscles de la vessie, urine involontaire et incontinence urinaire.

10- La faiblesse des gencives et des dents

11- La faiblesse générale et inaction.

12- Double la période d’activité sexuelle

13- La faiblesse de la vision et des yeux

14- L’acné et infections cutanées causées par des piqûres d’insectes

15- Réguler la glycémie et maintenir ses niveaux.

16- Le rhumes et fièvre

17- Le mal de gorge et amygdalite

18- Aide à la prévention du cancer.

19- L’anxiété, dépression et conditions psychologiques.

20- Les hémorroïdes et maladies inflammatoires

NB: METTRE UNE CUILLÈRE A CAFÉ DE CLOUS DE GIROFLE EN POUDRE DANS UNE TASSE DE LAIT DE VOTRE CHOIX, CHAUD OU FROID ET BUVEZ

RECOMMANDATION

Prendre deux ou trois fois par semaine.

