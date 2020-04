Les dons étiquetés RHDP pour la lutte contre le coronavirus: la surprenante réaction de Sidiki Konaté

Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, les cadres RHDP de la région du Tonkpi, ont remis le vendredi 3 avril 2020 les dons étiquetés RHDP d’une valeur de 20 000 000 FCFA aux parents de la région. Sidiki Konaté, le coordonnateur régional du RHDP, invite ses détracteurs à faire autant au lieu de critiquer.

Dans l’optique de permettre aux populations démunies d’avoir le minimum vital nécessaire et les kits d’hygiène pour mettre en application les mesures contre le Covid-19, des cadres RHDP de la région du Tonkpi, avec à leur tête Siki Blon Blaise, ont apporté des dons de première nécessité à la population de leur région le vendredi 3 avril. Sidiki Konaté, ministre de l’Artisanat et de la Promotion des PME, par ailleurs coordonnateur régional du RHDP, a répondu aux critiques « d’avoir étiqueté les dons à l’effigie du parti au pouvoir ».

« Ceux qui pensent que c’est politique (…). On voit des petits malins qui disent pourquoi ils ont collé l’étiquette RHDP ? C’est simple, c’est un groupe de personne qui s’est réuni et qui a fait son don. Donc ils mettent leur étiquette. Est-ce qu’on n’a jamais vu ça dans le monde ? Quand l’UNICEF fait un don elle met son étiquette. Nous sommes des cadres qui faisons ce don », a expliqué Sidiki Konaté.

LES DONS ÉTIQUETÉS RHDP POUR LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

« Parce que je vois des députés à Abidjan là-bas qui veulent donner des leçons à leurs camarades députés. Tu as été élu comme moi et tu me donnes des leçons ? Nous, on dit on est RHDP. Maintenant si toi tu es PDCI, il faut faire pour toi. Toi tu es autre chose, fait pour toi », a-t-il invité. « Si nous faisons tous, le match est gagné. Celui qui gagne, c’est la population. Toi tu ne fais rien et quand je fais, tu dis pourquoi je fais ça ? Donc vous voulez qu’on laisse les parents comme ça ?

Nous sommes des élus et nous venons poser des actes pour vous aider et on dit pourquoi on a mis l’étiquette RHDP ? Même si nous nous sommes trompés qu’ils fassent leur part », a fait remarquer le coordonnateur régional du RHDP.

Rappelons que depuis l’annonce du premier malade porteur du Coronavirus identifié en Côte d’Ivoire le mardi 11mars 2020, chaque parti politique ou groupement social s’attelle à faire des dons en vue de soutenir et sensibiliser la population sur la propagation du Covid-19.

DES DONS ÉTIQUETÉS RHDP, RÉCUPÉRATION POLITIQUE?

Le RHDP, parti au pouvoir, n’était pas resté en marge de cette marque de solidarité. Sauf qu’à la différence, il a donné l’impression de politiser ses dons et à les faire à des endroits bien précis. Pour certains observateurs de la scène politique ivoirienne, ces dons du RHDP avaient un fonds de récupération politique.

« J’ai l’impression que les dons se font en RHDP. Le RHDP en profite pour faire sa campagne en entretenant ses militants. Quels sont ces dons estampillés du logo du RHDP ? Même en ces temps difficiles ce parti a le courage de conquérir des militants. De toutes les façons le Coronavirus ne choisit pas de parti politique », dénonçait Célestin Yapo, un militant de l’opposition ivoirienne.

