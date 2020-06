Lutte contre la Covid-19 : tout sur la synthèse de la réponse des Nations Unies en Côte d’Ivoire, sur la pandémie

Depuis la notification du 1er cas positif de la maladie à coronavirus dans le pays, le 11 mars 2020, la Côte d’Ivoire a connu une rapide propagation de la pandémie. Bien que l’état d’urgence sanitaire nationale soit toujours en vigueur et que l’isolement du Grand Abidjan, épicentre de la pandémie, reste maintenu, le Gouvernement a procédé à un allègement des mesures restrictives initialement instaurés pour freiner la progression de la pandémie.

Poursuivant leur appui au Gouvernement selon leurs avantages comparatifs, les différentes agences du Système des Nations Unies pour le Développement, continuent de soutenir la mise en œuvre des différents plans nationaux de riposte à la Covid-19 dans différents secteurs. Il s’agit entre autres des domaines de la Santé, la Recherche, la Communication sur les risques, l’Education, l’Accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement, l’Alimentation et la Nutrition, la Réponse socio-économique.

Quant aux points saillants de la réponse du Snud, il faut noter que le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a reçu 10 oxygénateurs et plus de 120 000 masques chirurgicaux et autres équipements de protection individuelle. Aussi,

une convention a été signée , à l’occasion avec le Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale de sorte à renforcer le dialogue entre les acteurs du monde du travail sur l’application des mesures de lutte contre la Covid-19 et faciliter l’accompagnement des travailleurs rendus vulnérables du fait de la pandémie.

2000 commerçantes des marchés du Grand Abidjan sont sensibilisées sur l’inscription sur la liste électorale et les mesures préventives contre le nouveau coronavirus. A bien dire, l’appui multisectoriel du Système des Nations Unies pour le Développement à la riposte à la pandémie s’aligne sur les priorités stratégiques des différents plans de réponse gouvernementaux contre la Covid-19 en Côte d’Ivoire. Ainsi au niveau de la prise en charge des malades, l’Unicef a remis 10 concentrateurs d’oxygène et plus de 120 000 masques chirurgicaux et autres équipements de protection individuelle au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. 15 autres concentrateurs d’oxygène supplémentaires et de plus de 120 000 autres masques chirurgicaux seront prochainement offerts dès que livrés.

Concernant la prévention de la transmission de la maladie à nouveau coronavirus, l’Oms, l’Unicef et leurs autres partenaires poursuivent leur appui à la riposte nationale en matière de prévention et contrôle de l’infection (PCI). A cet effet, 61 structures sanitaires publiques d’Abidjan et 6 centres de dépistage ont fait l’objet de suivi et d’accompagnement depuis juin 2020. Plus de 3.000 prestataires de soins ont, à cette occasion, été conseillés sur la prévention et le contrôle des infections liées à la Covid-19.Quant au volet éducation, il faut dire que l’Unicef équipe 42 directions régionales et départementales de l’éducation nationale de matériels informatiques pour permettre des réunions virtuelles et faciliter le lancement du sondage sur la rentrée scolaire.

