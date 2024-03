Lutte contre la surdité: Dominique Ouattara aux côtés de 10 enfants ivoiriens opérés gratuitement au Maroc

La Première Dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children Of Africa , est allée se rendre compte le 5 mars 2024 de la prise en charge des 10 enfants ivoiriens opérés gracieusement à Rabat au Maroc, selon une note de son Cabinet. Ce, dans le cadre de la la deuxième phase de la campagne “Unis, on s’entend mieux” qu’elle a inauguré au Centre hospitalier universitaire Moulay Youssef de la capitale politique marocaine.

Dominique Ouattara a pris part à cette activité aux côtés de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa et d’autres personnalités de marque qui l’ont accueillie à l’aéroport de Rabat-Salé. Il est à noter que la Fondation Children Of Africa et la Fondation Lalla Asmaa ont pris en charge les frais de prise en charge des 10 enfants ivoiriens, représentant une somme de plus de 120 millions FCFA, une aide précieuse pour les familles.

Dans le cadre de la campagne “Unis, on s’entend mieux”, des cours de perfectionnement en orthophonie ont été dispensés par le Professeur Abdelaziz Raki et le Médecin Colonel-Major Fouad Benariba à des orthophonistes, venus notamment de la Côte d’Ivoire. La Première Dame et Son Altesse Royale ont également assisté à des cours de dissection donnés aux médecins ORL africains.

Dominique Ouattara et son Altesse Royale ont également assisté au cours de dissection donné aux médecins ORL africains. À ce sujet, Pr Marie-Josée Tanon, Chef du service ORL de l’hôpital Mère-Enfant de Bingerville a donné des détails.

« Nous sommes au niveau de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville, un centre de référence de prise en charge des enfants sourds. Nous sommes le seul centre en Côte d’Ivoire capable de faire le diagnostic précoce dès le jeune âge, dès la naissance pour certains ».

Trois conventions de partenariat ont aussi été signées entre la Fondation Lalla Asmaa et ses partenaires. La journée s’est clôturée par l’inauguration du Centre de diagnostic et de réhabilitation auditive Karma-Rabat, en présence de Son Altesse Royale et de Dominique Ouattara.