Lutte contre le coronavirus: Jean-Marc Yacé, maire de Cocody, sensibilise la population

Le premier magistrat de la commune de Cocody, Jean-Marc Yacé, est engagé dans la lutte contre la maladie, le coronavirus. En effet, le vendredi 13 mars dernier, le conseil municipal de Cocody a organisé une campagne de sensibilisation sur les mesures de prévention contre le coronavirus. La rencontre s’est tenue à l’hôtel communal de Cocody, en présence du Directeur Général de l’Institut national de l’hygiène publique (INHP), Bénié-Bi Vroh Joseph. Cette rencontre s’est tenue 24 heures après la rencontre du préfet d’Abidjan, Vincent Toh-Bi Irié, avec tous les maires de la ville d’Abidjan, leur demandant d’investir le terrain afin de sensibiliser leur population. Lors de ladite rencontre, le Directeur de l’INHP, par ailleurs conférencier du jour, a appelé la population à la sérénité. Selon lui, certes la maladie est une maladie à grande contagiosité mais les mesures de prévention telles que suivre les règles d’une bonne hygiène respiratoire peuvent aider à la circonscrire. « La maladie est grave mais on peut la prévenir. Si elle survient, il faut faire en sorte qu’on arrive à la circonscrire, qu’elle reste sur place, et l’Etat de Côte d’Ivoire va, dans ce sens, mettre tout en œuvre pour qu’on arrive à la circonscrire » a-t-il dit avant de donner quelques mesures d’hygiène telles que se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon et respecter les règles d’une bonne hygiène respiratoire, éviter les contacts étroits avec une personne présentant des symptômes de la maladie (toux ,fièvre, éternuements). Jean-Marc Yacé, maire de la commune de la commune de Cocody, a, quant à lui, demandé à la population d’éviter l’infection en appliquant les mesures d’hygiène. Selon lui, les chefs de communautés, les chefs traditionnels, les présidents des syndicats, les institutrices ont été réunis parce que ce sont eux qui sont en contact permanent avec la population. Alors ils serviront de relais afin de sensibiliser et atteindre le maximum de personnes. « Nous comptons sur eux pour sensibiliser tout le monde pour leur faire comprendre que la maladie est grave mais en prenant des précautions, nous pouvons éviter beaucoup de choses ». Le maire a, par la suite, demandé aux participants de ventiler la communication sur la sensibilisation.

