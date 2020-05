Lutte contre le COVID-19 : une équipe d’expertise médicale chinoise est arrivée à Abidjan

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus , une équipe d’expertise médicale chinoise est arrivée à Abidjan.

Ayant participé à la lutte contre l’épidémie de COVID-19 en Chine, nous sommes venus en Côte d’Ivoire pour soutenir nos frères et sœurs ivoiriens dans leurs efforts de riposte contre la pandémie de coronavirus. Des échanges et des séances de travail sont prévus avec les autorités compétentes du gouvernement et des services sanitaires ivoiriens. Nous sommes prêts à partager sans réserve nos expériences tirées dans la lutte contre l’epidémie en Chine avec nos confrères ivoiriens et donner des consultations à la partie ivoirienne sur les mesures de la prévention et du contrôle de la pandémie, dans le but d’accompagner le gouvernement et le peuple ivoiriens à vaincre le plus tôt possible la pandémie ” a dit la cheffe de l’équipe, Dr. LIU JUN.

