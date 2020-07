Lutte contre le paludisme: les Etats-Unis aux côtés de la Côte d’Ivoire pour l’élimination de la maladie

La Côte d’Ivoire, dans sa lutte contre le paludisme, est soutenue depuis quinze par les Etats-Unis.

La lutte contre le paludisme demeure un volet important dans le programme d’assistance étrangère du Gouvernement des Etats-Unis et une priorité de sécurité nationale. D’autant que prévenir et contrôler le paludisme permet de sauver des vies humaines, de contribuer de façon significative à l’éducation, à la productivité et au développement économique. Ainsi, ce mardi 30 juin marque le quinzième anniversaire du lancement de PMI, l’Initiative Présidentielle des Etats-Unis contre le Paludisme dans un contexte de la pandémie au Covid-19. Dirigé par l’Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid) et mis en œuvre conjointement avec les Centres de contrôle et de prévention des maladies des Etats-Unis (Cdc), la création de PMI a marqué un important tournant dans la lutte globale contre le paludisme et induit un optimisme au sein des partenaires financiers pour accroître de façon significative, les ressources et attirer de nouveaux partenaires dans le cadre de la lutte. Acquisition de moustiquaires pour la protection des populations cibles, acquisition de produits antipaludiques pour le diagnostic et le traitement des cas, appui au suivi entomologique, renforcement de la communication pour le changement social et comportemental et le renforcement des capacités de coordination du Pnlp, sont entre autres acquis. Ce, depuis la sélection de la Côte d’Ivoire en 2017, Pmi, à travers Usaid et Cdc, qui travaille avec le Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) et les partenaires internationaux pour assurer le maximum d’impact à la mise en œuvre du plan stratégique national de lutte contre le paludisme. Ces efforts, à croire les Etats-Unis, se poursuivront dans les années à venir pour accompagner la Côte d’Ivoire dans la mise en œuvre du nouveau plan stratégique 2021-2025. L’Usaid invite à la même occasion, la population et les familles à plus de vigilance pour « éviter les affres du paludisme » en cette période de pluie. Les populations devront de fait, ‘’continuer de dormir sous une moustiquaire et se rendre dans un centre de santé en cas de fièvre.”

Avec Brigitte GBAGBO

