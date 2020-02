Ly Ramata Bakayoko au chevet d’une petite fille violée

Une élève en classe de troisième a été sauvagement agressée sexuellement,

samedi 8 février 2020 à Abobo-Akehiékoi. Informée, la Première Dame,

Madame Dominique OUATTARA a décidé de prendre en charge la petite fille.

Tout de suite, elle a été transférée à l’Hôpital Mère-Enfant. Ce mardi 11 février

2020, la Ministre de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, Madame Ly Ramata

Bakayoko, s’est rendue à l’Hôpital Mère-Enfant avec la Directrice de Cabinet de

la Première Dame, Madame Patricia Yao. L’objectif de cette visite était de

constater l’état de santé de la petite fille. Elles sont sorties rassurées par le corps

médical de l’Hôpital, dans la mesure où la petite agressée a émergé du coma.

Heureux de ce brin d’espoir, Ly Ramata BAKAYOKO a donné ses impressions

: « c’est une réaction d’indignation. Nous avons été informée samedi 8 février

du viol d’une petite fille en classe de 3eme avec une agression sauvage et tout de

suite, nous avons délégué notre Directeur de cabinet adjoint et le Directeur de la

Protection de l’Enfant pour saisir le dossier. Dans la foulée, nous avons été

appelés par la Directrice de Cabinet de Madame la Première Dame et ensemble

nous sommes venus au chevet de la victime. Nous saluons la prompte réaction

de la Première Dame, qui a demandé à ce que le transfert de la victime se fasse à

l’Hôpital Mère-Enfant pour une prise en charge de qualité avec un Plateau

technique de pointe et une équipe médicale compétente que je connais bien. Je

remercie le Professeur Brouh Yapo. Je suis venue avec la Directrice de Cabinet

adjointe rendre visite à la victime qui était dans un coma profond de stade 1 et

qui, aujourd’hui, commence à émerger, donc il y a beaucoup d’espoir. Tout est

mis en œuvre pour qu’elle recouvre sa santé afin qu’elle puisse reprendre le

chemin de l’école parce que ce sont nos enfants, nos trésors, ce sont l’avenir de

ce pays. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes ignobles,

inqualifiables. Le gouvernement est à pied d’œuvre pour sanctionner sévèrement

de tels actes. C’est la tolérance zéro.

C’est pourquoi, nous avons un nouveau

code pénal et pour les cas de viol, les peines sont alourdies. Le viol des mineurs,

c’est la prison à vie. Je voulais encore réitérer mes remerciements à Madame la

Première Dame. Ce n’est pas le seul cas qu’elle prend en charge. Chaque fois

qu’il y a des urgences, la prise en charge est immédiate, ce qui permet de sauver

beaucoup d’enfants dans des situations difficiles. Nous félicitons l’équipe

médicale pour la qualité du travail ».

