Mesures préventives/ Comment éviter un premier AVC ?

Selon le guide de prévention de l’accident vasculaire cérébral (AVC), les personnes ayant de saines habitudes de vie réduisent de 80% leur risque de subir un premier AVC par rapport à celles qui négligent les facteurs de risque.

Mesures préventives de base. Adopter de saines habitudes de vie:

Ne pas fumer;

Éviter les excès d’alcool;

Trouver le moyen d’intégrer des activités physiques dans son quotidien;

Maintenir un poids santé. Calculer votre indice de masse corporelle (IMC),

Faire de bons choix alimentaires : l’alimentation influe sur plusieurs facteurs de risque d’AVC. Une alimentation pauvre en sel (moins de 1 150 mg par jour) et riche en potassium et en magnésium abaisse la tension artérielle et, de ce fait, contribue à prévenir les AVC.

Une alimentation riche en fruits et en légumes fournit généralement des quantités adéquates de potassium. Les céréales entières, les noix, les graines, les légumineuses et les légumes à feuilles vert foncé sont de bonnes sources de potassium. Les études montrent que les personnes qui consomment environ 10 portions de fruits et de légumes par jour, qui privilégient les céréales à grains entiers et qui mangent de 1 à 2 portions de poisson gras par semaine courent moins le risque de souffrir d’un AVC.

Pour ce qui est des régimes.

Il a été démontré que les DASH ( Approche Diététique pour Stopper l’hypertension) et le régime méditerranéen aident à prévenir l’hypertension de façon efficace.

Apprendre à mieux affronter le stress;

Changer de méthode contraceptive si c’est nécessaire.

Les femmes de plus de 35 ans qui prennent une pilule contraceptive et qui sont considérées comme à risque (parce qu’elles fument ou parce qu’elles ont une tension artérielle élevée…) devraient opter pour une autre méthode contraceptive, comme un dispositif intra-utérin ou une pilule qui ne contient que de la progestérone.

Consulter son médecin à la fréquence recommandée par celui-ci.

Lorsqu’un patient court un risque élevé d’avoir un AVC, le médecin peut écouter au stéthoscope le bruit de ses artères carotides. S’il soupçonne qu’une artère est touchée par l’athérosclérose, il recommande une échographie Doppler des carotides. Cet examen permet de connaître le degré de rétrécissement de l’artère;

Surveiller régulièrement sa tension artérielle et, si on souffre d’hypertension, la traiter, même si elle est asymptomatique.

Il s’agit du facteur de risque le plus important à contrôler.

La prise de médicaments comme les diurétiques ou les bêta-bloquants est parfois nécessaire.

Procéder régulièrement à un bilan des lipides sanguins tous les 5 ans dans le cas des hommes de plus de 40 ans et des femmes ménopausées ou âgées de plus de 50 ans.

Les personnes à risque (celles qui souffrent de diabète, d’hypertension, de tabagisme, d’obésité abdominale, d’antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires, etc.) devraient se soumettre à un dépistage plus fréquent;

Vérifier ou faire vérifier régulièrement sa glycémie dans le but de prévenir le diabète.

De plus, bien contrôler sa glycémie si on est diabétique.

Consulter son médecin sans tarder en cas de rythme cardiaque anormalement rapide ou irrégulier;

Traiter une maladie cardiaque.

Mesures pour prévenir les récidives

Prendre un médicament anticoagulant.

On recommande aux personnes qui ont déjà été victimes d’un accident ischémique transitoire (mini-AVC), ou d’un AVC causé par une thrombose ou par une embolie cérébrales, de prendre quotidiennement un médicament qui réduira le risque de formation d’un caillot sanguin.

Suivez ces recommandations, mais si vous êtes malade allez consulter un médecin.

Source 1 www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=accident-vasculaire-cerebral-pm-prevention-de-l-accident-vasculaire-cerebral.

Source 2 : Document d’Alimentation Nutrition et Santé du Pr.Gnahoue de l’ENS d’Abidjan. Page 26 à 37.

