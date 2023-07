Mise en place de la poche de sang à 3 000 FCFA dans les hôpitaux de San Pedro : Satisfaction de la Coordination générale du Programme social du gouvernement.

San Pedro, Après les régions frontalières du Nord et celle de l’Ouest du pays, la Coordination générale du Programme social du gouvernement (Psgouv) a mis le cap sur la région de San Pedro, afin de s’imprégner de la disponibilité de la poche de sang à 3 000 FCFA et des kits d’accouchement et de césarienne.

L’équipe du Coordonnateur général du Psgouv, Non Karna Coulibaly, et celle du ministère de la Santé, à travers le Centre national de Transfusion sanguine (CNTS), ont pu visiter, le jeudi 27 juillet 2023, le Centre hospitalier régional (CHR) et l’Espace médical Pasteur, un établissement privé de San Pedro, où le prix de la poche de sang est effectivement fixé à 3 000 FCFA tel que décidé par le gouvernement depuis mars 2022 pour favoriser l’égal accès de toutes les populations, notamment les plus vulnérables, au sang.

Internée au CHR de San Pedro, la jeune dame Adeline Zongo souffre d’une anémie sévère qui nécessite une transfusion sanguine. Son mari, Emmanuel Kiendrébréogo, à son chevet, s’est procuré la poche de sang à 3 000 FCFA dès leur arrivée, la veille. Il vient d’acheter une deuxième poche de sang à 3 000 FCFA pour sauver sa femme.

”Le médecin m’a remis le bulletin pour le sang et je me suis rendu à la caisse où j’ai payé 3 000 FCFA pour la poche de sang, hier. Ce sont les agents de santé qui apportent eux-mêmes la poche de sang. Je ne me suis pas du tout déplacé. Et ma femme va mieux aujourd’hui”, raconte Emmanuel Kiendrébréogo, planteur dans un village dénommé Eké, situé à quelque 25 km de San Pedro.

Léonie Konan Kouadio, caissière de formation, est une habituée de la clinique Espace médical Pasteur. Cette drépanocytaire se souvient qu’avant la mesure d’uniformisation du prix de la poche de sang à 3 000 FCFA par le gouvernement, elle a déboursé à maintes reprises 25 000 FCFA dans cet espace privé pour être transfusée.

”Dans le temps, c’était autour de 25 000 FCFA le prix de la poche de sang. Je suis drépanocytaire. Ce n’est pas facile pour moi car j’ai besoin constamment de sang. Désormais, je suis soulagée car le prix de la poche est revenu à 3 000 FCFA. Merci au Psgouv”, dit-elle.

Aux côtés de sa jeune fille malade, Léonie a rappelé qu’il était pénible de se procurer du sang avant, en plus de son coût élevé: ”Je me souviens que l’enfant d’une sœur était hospitalisé à l’ancien CHR de Man et avait besoin d’être transfusé. C’est à Daloa que son mari a pu avoir le sang. Il a dépensé beaucoup d’argent dans le transport, sans oublier le prix du sang. Maintenant, grâce au gouvernement, le parent du patient ne se déplace plus pour aller chercher le sang. Ça vient le trouver.”

Pour ce qui est des kits d’accouchement et de césarienne dans la ville de San Pedro, la demande reste forte par rapport au stock disponible. Les autorités sanitaires souhaitent une mise à disposition d’un grand stock, surtout pour le nouveau CHR de Man qui n’a reçu que 180 kits d’accouchement et 20 kits de césarienne ce mois de juillet alors qu’il enregistre en moyenne 500 accouchements par mois.

En dehors des kits d’accouchement et de césarienne dont la Nouvelle Pharmacie de la Santé publique (NPSP) devrait renforcer le stock, la poche de sang est disponible en quantité suffisante à San Pedro.