« Notre Président ne vous impose pas (Covid organics), comptez vos malades et vos morts, on comptera les nôtres », Georges Ratrimoarivony aux occidentaux

« Je voudrais m’adresser à certains medias de l’occident .

Vu les condescendances et ironies sur les réseaux sociaux.

Notre Président a proposé sa solution sur une chaine Malgache en Malgache et pour les Malgaches.

Ce n’est pas votre problème.

Pour information, pour le moment, il n’y a pas de mort chez nous et je crois qu’aucun respiratoire artificiel soit utilisé.

Notre Président ne vous impose ni même vous propose d’utiliser notre solution (Covid organics), comptez vos malades et vos morts, on comptera les notres.

A Madagascar, lorsque notre voiture est en panne, on n’attend pas le diagnostique du constructeur ni l’arrivée des pièces d’origine, on dépanne et on roule ».

