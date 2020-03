Origine_Corronavirus: La Chine a « injustement » caché des informations sur le coronavirus et devrait admettre ses torts

Si la Chine a finalement réussi à réduire le nombre de coronavirus à un niveau gérable à l’intérieur de ses frontières, il n’en reste pas moins qu’elle a d’abord menti sur le virus tout en supprimant activement les premières informations qui auraient pu sauver d’innombrables vies, selon le Dr Michael Pillsbury, directeur de la stratégie chinoise à l’Institut Hudson et conseiller du président Trump.

« Tous ceux qui le souhaitent peuvent aller sur Internet et consulter le site de l’OMS, le 14 janvier. Vous y verrez que l’OMS dit que la Chine affirme qu’il n’y a pas de transmission interhumaine« , a déclaré M. Pullsbury.

« Ce n’était pas vrai. Ils savaient déjà qu’il y avait une transmission humaine. Et le lendemain, 20 Chinois sont venus à la Maison Blanche – avec le président Trump, Henry Kissinger, Lou Dobbs, moi-même, nous avons tous vu les Chinois de près. Certains d’entre eux auraient pu la porter », a-t-il ajouté.

Pillsbury a ensuite évoqué le cas du médecin de Wuhan, Li Wenliang, qui avait publié un article sur WeChat à propos de la nouvelle maladie, avant d’être poursuivi par le gouvernement et de mourir du virus. Pékin prétend maintenant qu’il n’a jamais été puni pour s’être exprimé, et le considère comme un héros.

La semaine dernière, Axios a publié une chronologie des mensonges et des dissimulations de la Chine concernant COVID-19 qui correspond parfaitement aux commentaires du Dr Pullsbury :

Une étude publiée en mars a indiqué que si les autorités chinoises avaient agi trois semaines plus tôt qu’elles ne l’ont fait, le nombre de cas de coronavirus aurait pu être réduit de 95% et sa propagation géographique limitée.

Cette chronologie, compilée à partir d’informations rapportées par le Wall Street Journal, le Washington Post, le South China Morning Post et d’autres sources, montre que la dissimulation de la Chine et le retard des mesures sérieuses pour contenir le virus ont duré environ trois semaines.

10 décembre : Wei Guixian, l’un des premiers patients connus atteints de coronavirus, commence à se sentir malade.

16 décembre : patient admis à l’hôpital central de Wuhan avec une infection des deux poumons mais résistant aux médicaments antigrippaux. Le personnel a appris par la suite qu’il travaillait dans un marché d’animaux sauvages lié à l’épidémie.

27 décembre : les autorités sanitaires de Wuhan apprennent qu’un nouveau coronavirus est à l’origine de la maladie.

30 décembre :

Ai Fen, un des principaux directeurs de l’hôpital central de Wuhan, publie des informations sur WeChat à propos du nouveau virus. Elle a été réprimandée pour avoir agi de la sorte et s’est vue dire de ne pas diffuser d’informations à ce sujet.

Le médecin de Wuhan Li Wenliang partage également des informations sur WeChat concernant le nouveau virus de type SRAS. Il est convoqué pour un interrogatoire peu de temps après.

La commission de la santé de Wuhan informe les hôpitaux d’une « pneumonie de cause inconnue » et leur ordonne de communiquer toute information à ce sujet.

31 décembre :

Les autorités sanitaires de Wuhan confirment 27 cas de maladie et ferment un marché qu’elles pensent lié à la propagation du virus.

La Chine informe le bureau chinois de l’Organisation mondiale de la santé des cas de maladie inconnue.

1er janvier : le Bureau de la sécurité publique de Wuhan interroge huit médecins qui avaient publié des informations sur la maladie sur WeChat.

Un fonctionnaire de la Commission provinciale de la santé de Hubei ordonne aux laboratoires, qui avaient déjà déterminé que le nouveau virus était similaire au SRAS, d’arrêter de tester les échantillons et de détruire les échantillons existants.

2 janvier : Des chercheurs chinois cartographient l’ensemble des informations génétiques du nouveau coronavirus. Ces informations ne sont pas rendues publiques avant le 9 janvier.

7 janvier : Xi Jinping participe à la riposte.

9 janvier : la Chine annonce qu’elle a cartographié le génome du coronavirus.

11-17 janvier : Une importante réunion du PCC est prévue à Wuhan. Pendant cette période, la Commission de la santé de Wuhan insiste sur le fait qu’il n’y a pas de nouveaux cas.

13 janvier : Premier cas de coronavirus signalé en Thaïlande, le premier cas connu en dehors de la Chine.

14 janvier : l’OMS annonce que les autorités chinoises n’ont vu « aucune preuve évidente de transmission interhumaine du nouveau coronavirus ».

15 janvier : Le patient qui devient le premier cas confirmé aux États-Unis quitte Wuhan et arrive aux États-Unis, porteur du coronavirus.

18 janvier : Le patient qui devient le premier cas américain confirmé quitte Wuhan et arrive aux États-Unis, porteur du coronavirus :

La Commission de la santé de Wuhan annonce quatre nouveaux cas.

Banquet annuel du Nouvel An lunaire de Wuhan. Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies pour un repas-partage.

19 janvier : Pékin envoie des épidémiologistes à Wuhan.

20 janvier :

Le premier cas annoncé en Corée du Sud.

Zhong Nanshan, un éminent médecin chinois qui aide à coordonner la réponse au coronavirus, annonce que le virus peut être transmis entre les personnes.

21 janvier :

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies confirme le premier cas de coronavirus aux États-Unis.

Le journal phare du PCC, le People’s Daily, mentionne pour la première fois l’épidémie de coronavirus et les actions de Xi pour la combattre.

La principale commission politique chinoise en charge de l’ordre public avertit que « quiconque retarde et cache délibérément la déclaration des cas [de virus] dans son propre intérêt sera cloué sur le pilier de la honte pour l’éternité ».

23 janvier : Wuhan et trois autres villes sont mises en quarantaine. A cette époque, environ 5 millions de personnes quittent la ville sans avoir été examinées pour la maladie.

24-30 janvier : la Chine célèbre la fête du Nouvel An lunaire. Des centaines de millions de personnes sont en transit dans le pays pour rendre visite à des proches.

24 janvier : la Chine étend le confinement à 36 millions de personnes et commence à construire rapidement un nouvel hôpital à Wuhan. À partir de ce moment, des mesures très strictes continuent d’être appliquées dans tout le pays pour le reste de l’épidémie.

Le bilan : La Chine essaie maintenant de faire croire qu’elle est un exemple de la manière de gérer cette crise alors qu’en fait, ses premières actions ont permis au virus de se répandre dans le monde entier.

