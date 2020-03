Présence du COVID-19 en Côte d’Ivoire : la réaction de Soro Guillaume

COMMUNIQUE DE LA DELEGATION GPS-CI RELATIVE A LA MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19)

Depuis quelques jours, notre pays la Côte d’Ivoire est frappé, à l’instar de plusieurs autres pays, par la terrible pandémie de la maladie à Coronavirus 2019 (COVID-19).

Le Président de Générations et Peuples Solidaires (GPS), M. Guillaume Kigbafori SORO, bien qu’en exil se tient aux côtés du Peuple Ivoirien dans cette crise planétaire. Il en appelle à la solidarité et à l’action de tous devant l’urgence sanitaire que représente cette pandémie.

Ainsi, pour contribuer à cet effort collectif, il a instruit la Délégation GPS Côte d’Ivoire à l’effet de prendre les dispositions utiles, tout en se conformant aux mesures gouvernementales, pour venir en aide aux populations les plus défavorisées.

Pour ce faire, le Président Guillaume Kigbafori SORO a offert un important stock de gels hydro-alcooliques et de masques de protection dont des échantillons vous sont présentés ici.

Il demande à la Délégation GPS Côte d’Ivoire et aux Délégations Régionales de procéder à leur distribution gratuite partout en Côte d’Ivoire, notamment dans les zones précaires et dans les différentes prisons ivoiriennes.

Générations et Peuples Solidaires épouse entièrement tous les appels qui sont lancés dans le monde entier, invitant les populations à adopter des comportements responsables afin d’éviter la propagation du virus et de faciliter ainsi son éradication.

Générations et Peuples Solidaires invite par conséquent les ivoiriens et les populations vivant en Côte d’Ivoire à suivre scrupuleusement les consignes édictées en la matière afin de se protéger eux-mêmes et de protéger leurs proches et demande à tous ses adhérents de soutenir les campagnes de sensibilisation initiées à cet effet.

Générations et Peuples Solidaires adressent ses encouragements aux agents de santé qui, au péril de leurs propres vies, investissent tout leur savoir-faire pour sauver les personnes atteintes par la maladie.

Générations et Peuples Solidaires souhaite prompt rétablissement à tous les malades et exprime sa compassion aux personnes endeuillées.

GÉNÉRATIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES, PEUPLES UNIS, PEUPLE FORT.

Fait à Abidjan, le 21 mars 2020

Pour la Délégation GPS-CI

La porte-parole adjointe





Mme Minata KONE Épse ZIE

