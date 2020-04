Quels traitements a-t-on utilisé pour que ces 54 personnes déclarées guéries du Coronavirus en Côte d’Ivoire ?

A la date du vendredi 10 avril 2020, 54 personnes sont déclarées guéries du Coronavirus en Côte d’Ivoire. Quels traitements a-t-on utilisé pour que ces personnes recouvrent la guérison ? Le Pr Paul Serge Eholié, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Treichville explique.

Selon le Pr Aristophane Tanon, chef de service adjoint du Service des maladies infectieuses et tropicales (SMIT) du CHU de Treichville, « si c’est un cas simple, il sera juste en observation avec un traitement antigrippal. C’est essentiellement du paracétamol, beaucoup de vitamine C et surtout du repos. Et après en fonction de la sévérité du cas, si le malade a des difficultés respiratoires, on pourrait lui apporter de l’oxygène et s’il a une surinfection des poumons, en ce moment on mettra les antibiotiques ou autre anti infection ».

« Le protocole de prise en charge d’abord sera au-delà de cette histoire de traitement thérapeutique. Il faut d’abord tester et isoler (…). Donc les directives que nous avons, édictées au niveau national se font en fonction des stades cliniques de la maladie. Mais ce sont des protocoles pour la partie thérapeutique qui sont encore des traitements empiriques parce que non validés par des arguments scientifiques solides. Dans cette situation actuelle, on propose le meilleur aux patients. Il nous faut deux tests espacés de 48 heures pour affirmer une guérison. On a tendance à penser qu’il n’y a pas assez de guéris mais bien sûr il y a des cas guéris », a expliqué le Pr Paul Serge Eholié.

54 GUÉRIS DU CORONAVIRUS

Répondant à la question s’il a déjà eu recours à la chloroquine et à l’hydro chloroquine, il confie : « non pas encore. Mais les maladies virales en général la grippe, même l’hépatite B, peuvent guérir spontanément tant que d’autres immunités permettent de contrôler la maladie. Raison pour laquelle on dit que les sujets jeunes font moins de forme sévère. En termes de maladie virale, le traitement n’est efficace sur le virus que quand c’est donné dès le début ».

« Au stade avancé, il faut une combinaison de traitement et la force de l’hydroxychloroquine si elle est. Au stade avancé, c’est son côté anti-inflammatoire qui joue sur l’immunité ; ce n’est pas le côté antiviral. Il y a beaucoup de confusion et les essais que l’on va faire, c’est plutôt des stratégies de traitement on test, on isole, on traite. Mais au jour d’aujourd’hui, on est dans l’empirisme on ne prendra pas de risque à proposer un traitement à quelqu’un qui est bien et qui sans traitement va guérir », a fait remarquer le Pr Serge Eholié.

Soulignons que les cas confirmés du Covid-19 en cours de traitement médical, internés au SMIT du CHU de Treichville sont isolés. Ils ne reçoivent aucune visite de parents. Ils sont exclusivement en contact avec le personnel soignant. Ce sont une soixantaine de médecins et infirmiers au sein du SMIT qui se relaient pour le traitement médical des cas confirmés en Côte d’Ivoire.

