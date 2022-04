RDC: résurgence du virus Ebola dans la province de l’Equateur

Le ministre de la Santé a déclaré le samedi, la résurgence du virus Ebola en RDC après la confirmation d’un cas à Mbandaka, chef–lieu de la province de l’Equateur dans le nord-ouest du pays. Les autorités sanitaires du pays préparent donc la riposte. Et cela commence par l’identification des cas contacts du malade.

Le virus est réapparu par un étudiant de 31 ans qui a commencé à ressentir des symptômes dès le 5 avril, avant d’être admis deux semaines plus tard, dans un centre de traitement d’Ebola, selon le ministre de la Santé, Jean–Jacques Mbungani.

Mais il était déjà trop tard, le malade qui est décédé le jour de son admission, avait eu le temps d’être en contact avec 74 personnes. Le virus a déjà pris une longueur d’avance, mais le ministre rassure que la riposte s’organise.

Les équipes de la division provinciale de la santé sont déjà sur le terrain pour identifier et suivre ces cas contacts, et aussi procéder à la décontamination des formations sanitaires et des ménages.

Les autorités comptent sur l’expérience des 13 précédentes épidémies qu’a déjà connu le pays. La riposte devrait être facilitée par des traitements et vaccins déjà mis au point. La zone de l’équateur est un important foyer d’Ebola. En 4 ans, le virus y est apparu à trois reprises. La dernière flambée remonte à près de deux ans, en novembre 2020.

L’analyse de la séquence génétique avait conclu qu’elle était de souche distincte de celle apparu entre mai et juillet 2018. L’une étant d’origine animale.

