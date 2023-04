RECRUTEMENT INTERNATIONAL D’AGENTS DE SANTÉ, LA CÔTE D’IVOIRE SUR LA LISTE ROUGE DU ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni a publié sa liste de pays avec lesquels il rejette toute collaboration en matière de recrutement international d’agents de santé. En Afrique, la Côte d’Ivoire figure sur cette liste.

Les choix du gouvernement britannique sont faits selon son code de pratique révisé pour le recrutement international du personnel de santé et des services sociaux publié sur le site Web des employeurs du NHS. Intitulée « Code of Practice red and amber list of countries », cette liste est basée sur la Workforce Support and Safeguard List, 2023 de l’Organisation mondiale de la santé.

Courant mars 2023, l’OMS a publié sa liste de soutien et de sauvegarde du personnel de santé pour 2023. 55 pays dont 37 Africains, figurent sur cette liste de pays qui ne devraient pas être activement ciblés pour le recrutement international du personnel de santé.

L’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, les Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, la RDC, la Guinée équatoriale, l’Érythrée, l’Éthiopie et le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Lesotho, le Liberia, Madagascar, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Mozambique, le Niger, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra Leone, le Sud-Soudan, le Togo, l’Ouganda, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe, sont les 37 pays africains concernés par cette mesure.

Ces pays, explique l’OMS, sont confrontés à des pénuries de personnel de santé menaçant leurs chances de parvenir à instaurer des soins de santé universels d’ici 2030 – un engagement clé des Objectifs de développement durable (ODD). Ils ont une densité de médecins, d’infirmiers et de sages-femmes inférieure à la moyenne mondiale (49 pour 10 000 habitants), reproche-t-on à ces pays.

Cependant, rassure le code britannique, les personnels de santé des pays concernés peuvent de postuler de manière indépendante auprès des employeurs pour un emploi au Royaume-Uni.