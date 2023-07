Sang contaminé au Maroc : Les révélations de l’AMDH examinées par la BNPJ

Après une plainte au Ministère public, le 6 juillet, puis des révélations la semaine dernière, le président de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) Aziz Rhali a fourni hier son témoignage à la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), concernant des poches de sang contaminé au VIH à Casablanca. Selon l’associatif, ce dossier est une question de santé des concitoyens.

Le président de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) Aziz Rhali a été entendu, vendredi 21 juillet, par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) à Casablanca, au sujet de la plainte déposée par l’ONG auprès du Ministère public, le 6 juillet. L’action de l’organisation porte sur des révélations qui concernent la contamination d’un lot de poches de sang au VIH, dans le centre de transfusion à Casablanca, en juillet 2019. La semaine dernière, l’associatif a fait savoir que deux des trois poches auraient déjà été utilisées chez deux patientes dans la ville.

A la suite de sa convocation par la BNPJ, Aziz Rhali a indiqué hier via ses réseaux sociaux avoir fourni son témoignage en tant que représentant de l’organisation plaignante. Invité à la web-émission du journaliste Hamid El Mahdaoui, le 13 juillet, le militant a révélé que les faits auraient été notifiés à la direction du centre de transfusion, qui aurait fini par retracer et retrouver uniquement la troisième poche contaminée. Les données auraient été remontées également au ministre de la Santé de l’époque, par le biais du syndicat du secteur au sein de la Confédération démocratique du travail (CDT).

Cependant, le responsable aurait demandé à ce que l’affaire soit close, «pour éviter la controverse», selon l’AMDH. «Depuis notre dépôt de plainte le 6 juillet, c’est maintenant aussi le rôle des médias de s’en saisir et nous avons souhaité porter cette affaire à leur connaissance, car il en va de la santé de nos concitoyens», a déclaré le président de l’ONG durant le programme.

Les patientes n’auraient pas été identifiées après les faits

Lors de la même émission, Aziz Rhali a souligné que de rares cas similaires pouvaient bien se produire, comme cela est déjà arrivé avec le scandale sanitaire concernant le sang contaminé en France, entre les années 1980 et 1990. «Lorsqu’une erreur pareille peut arriver, malgré la chaîne de contrôle existante, le plus important est d’identifier rapidement les bénéficiaires des lots de sang concerné, afin de leur fourni le traitement de première ligne et de cerner toute contagion», a-t-il souligné. Les deux patientes dans le cas présent, selon l’associatif, «n’avaient pas été rappelées dans l’urgence pour être prises en charge à temps». «Elle ne peuvent pas savoir qu’elles seraient porteuses du VIH, puisque les symptômes ne se manifestent qu’au bout d’une dizaine d’années. Plus le temps passe donc, depuis 2019, plus on s’inquiète sur où en serait arrivée l’éventuelle tache de contamination à ce jour», a-t-il alerté.

A la suite de ces révélations, le chef du cabinet de l’actuel ministre de la Santé et de la protection sociale a démenti les faits, le 16 juillet sur MFM Radio. Lors d’une émission, Hicham Rahil a indiqué que le système de dépistage anti-VIH avant le remplissage des poches de sang était automatisé à l’aide d’une machine, au niveau des centres de transfusion sanguine.

Selon l’AMDH, la première poche du sang contaminé aurait été fournie à une patiente dans une clinique privée, tandis que la deuxième aurait été donnée à une patiente au Centre hospitalier universitaire (CHU) 20 Août de Casablanca.