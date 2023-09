Santé : 03 conseils pour éviter les crises d’asthme

L’asthme est une maladie respiratoire qui se caractérise par une inflammation permanente des bronches. Elle se présente sous forme de crises, plus ou moins fortes et récurrentes. L’asthme peut avoir un caractère héréditaire ou être lié à l’environnement à cause des allergènes présents à l’intérieur des habitations (acariens, moisissures), des allergènes extérieurs (pollens et moisissures), la fumée de cigarette, des produits chimiques, la pollution de l’air, en particulier les particules fines. Retrouvez ici comment traiter cette pathologie naturellement.

L’asthme touche majoritairement les enfants, mais les adultes ne sont pas épargnés pour autant. Ne vous inquiétez pas, l’asthme n’est pas contagieux. Ces crises qui sont plus ou moins fortes et récurrentes, peuvent durer quelques minutes voire plusieurs heures. La respiration revient souvent plus normale entre deux crises.

En dehors de la fameuse « ventoline », découvrez ici des conseils naturels pour soulager et ou éviter les crises d’asthme.

Améliorez votre alimentation

Consommer les bons aliments est l’un des meilleurs remèdes contre l’asthme. En effet, l’alimentation peut considérablement affecter votre santé respiratoire. Il suffit de favoriser les aliments qui soulagent l’asthme.

Optez pour des aliments aux propriétés anti-inflammatoires tels que le gingembre ou le curcuma. Ils sont faciles à intégrer dans votre alimentation et peuvent aider à soulager l’inflammation des bronches.

Faites du sport

Le sport est un autre remède pour prévenir l’asthme et d’autres maladies, sculpter le corps et combattre le stress. Optez pour le yoga ou des exercices cardio tels que la natation ou le vélo pour optimiser le fonctionnement des poumons et prévenir l’asthme.

Protégez-vous des allergènes

Pensez à vous protéger contre les allergènes qui pourraient déclencher des crises d’asthme ou provoquer de l’asthme allergique. Vous pouvez réduire considérablement le risque de crise d’asthme en limitant votre exposition aux allergènes.

Les types d’allergènes :

• Allergènes perannuels (présents tout au long de l’année) : la poussière, la pollution de l’air, les acariens, les moisissures domestiques, les allergènes des animaux (chat, chien…).

• Allergènes saisonniers : le pollen et les moisissures atmosphériques.

Par ailleurs, il est important de connaître vos allergènes pour pouvoir prévenir une crise d’asthme.