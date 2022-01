Santé: est-il bon de boire en mangeant?

Pour maintenir une bonne hydratation corporelle, il est fortement conseillé de boire de l’eau. Sauf pendant les repas, dit-on, au risque de compliquer la digestion. Mythe ou réalité ? On fait le point avec un médecin nutritionniste et un gastro-entérologue.

Depuis des années, nous pouvons lire partout qu’il est indispensable de boire de l’eau en quantité suffisante. 1,5 litre par jour, c’est souvent ce qu’il est indiqué pour une bonne hydratation. L’eau permet d’éviter les maux de tête, le manque de concentration, la peau sèche, des douleurs aux tendons ou aux articulations, ou parfois même l’irritabilité. Cependant, l’on apprend aussi que boire en mangeant ne serait pas bien pour la santé.

Cette thèse est-elle vraie ?

Selon le médecin nutritionniste Alexandra Dalu, s’hydrater au moment des repas serait même bénéfique. « Cela va ramollir le bol alimentaire et ainsi aider à digérer », indique-t-elle. Selon la spécialiste, boire de l’eau pendant le repas permet, entre autres, de réguler l’acidité de l’estomac, générée naturellement quand on mange.

Ce geste calme également les appétits voraces. « Cela nous oblige à faire des pauses, à manger moins vite et à mieux mastiquer », ajoute le médecin nutritionniste. Le réflexe du verre d’eau crée alors une dynamique bénéfique : on prend sa fourchette, on mâche, on la pose, on boit un verre d’eau et ainsi de suite. « Certains pensent que quand on boit de l’eau, cela dilue les sécrétions digestives, et qu’ainsi, la digestion va moins bien se faire. En réalité, l’organisme est bien fait et le système digestif s’adapte en fonction de ce que l’on ingère », soutient le médecin. Boire alors pendant les repas serait même bénéfique, car cela permet une liquéfaction des aliments secs, ce qui facilite l’action des sucs digestifs. Enfin, boire de l’eau au cours tout en mangeant nous aide à ingérer la nourriture moins vite et à mieux mastiquer.

Dans quel cas, il ne faut pas boire de l’eau en mangeant ?

Il existe cependant un cas dans lequel boire de l’eau en mangeant a un effet négatif : lorsqu’on arrive au dessert. Une étude parue dans la revue Clinical Nutrition ESPEN montre que l’eau bue au cours des repas favorise l’absorption de glucose par l’organisme, ce qui entraîne un pic d’insuline plus important. Dans le cas où vous mangez des aliments très sucrés, mieux vaut donc attendre une demi-heure après le repas pour boire, suggèrent les auteurs de l’étude.

Les breuvages déconseillés pendant le repas

Si l’eau n’est donc pas déconseillée pendant le repas, certaines boissons peuvent en revanche perturber la digestion. Les boissons gazeuses (soda, limonade…), par exemple, ont tendance à provoquer des ballonnements en apportant du gaz dans l’estomac. Le lait est aussi difficile à digérer pour certaines personnes sensibles. Quant à l’alcool, malgré sa réputation de « digestif », il va diminuer la mobilité de l’estomac (et donc la vitesse de la digestion) et surcharger le foie.

