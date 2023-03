Santé: Il y a des moments lors desquels il est mieux de ne pas boire d’eau

Nous savons tous que boire suffisamment d’eau tous les jours est important. Généralement, vous ne pouvez pas vous rendre quelque part sans voir « vous ne buvez pas suffisamment d’eau ! » Surtout lorsqu’il fait chaud, il est important de bien s’hydrater. Mais saviez-vous qu’il existe des moments où vous ne devriez pas boire d’eau ?

Voici les moments lors desquels vous ne devriez pas boire d’eau

Il ne faut pas boire trop d’eau. Voici les moments lors desquels vous ne devriez pas boire d’eau !

Après un gros repas

Si vous venez de vous remplir la panse et que vous êtes plein, il n’est pas sage de boire un verre d’eau entier. Vous ne faites qu’ajouter des choses en plus dans un estomac plein, ce qui peut vous donner des sensations de gonflements et des maux de ventre parce que l’eau ne rentre pas bien dans votre estomac.

Voici les moments lors desquels vous ne devriez pas boire d’eau

Il ne faut pas boire trop d’eau. Voici les moments lors desquels vous ne devriez pas boire d’eau !

Après un gros repas

Si vous venez de vous remplir la panse et que vous êtes plein, il n’est pas sage de boire un verre d’eau entier. Vous ne faites qu’ajouter des choses en plus dans un estomac plein, ce qui peut vous donner des sensations de gonflements et des maux de ventre parce que l’eau ne rentre pas bien dans votre estomac.

Directement après avoir fait de l’exercice

Vous venez juste de vous entraîner et de suivre à la salle ou de faire un long jogging ? Vous avez sûrement soif car vous avez perdu beaucoup d’eau. Mais vous ne pouvez pas réapprovisionner les nutriments importants que vous avez « perdus » pendant cet exercice, comme le sodium et le potassium, en buvant simplement de l’eau. Vous feriez mieux de boire quelque chose comme de l’eau de coco.

Lorsque vous avez déjà bu beaucoup d’eau

ça arrive rarement, mais il est possible de boire trop d’eau et ceci peut vous mettre en danger. Vous pouvez perturber l’équilibre en sel de votre corps en buvant trop d’eau, ce qui peut provoquer une déficience en sodium. Les coureurs de marathon sont un bon exemple : lorsqu’ils continuent de boire de l’eau pendant toute la course (ou après), leurs cellules gonflées, ce qui leur donne la nausée, provoque des vomissements ou même des arrêts cardiaques ou la mort .

Lorsque votre urine est transparente,

vous savez exactement quand vous avez bu suffisamment d’eau en allant aux toilettes. La couleur de votre urine est un bon indicateur si vous avez besoin de boire plus ou moins. Est-ce que votre urine est jaune pâle ou semblable à la limonade ? Alors vous avez bu suffisamment d’eau. Est-ce que votre urine est transparente ? Alors vous devriez ralentir votre consommation d’eau…