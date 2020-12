Santé : inauguration de la 1ère phase des locaux réhabilités de l’hôpital de Grand-Bassam

La cérémonie d’inauguration de la première phase des travaux de rénovation de l`hôpital de Grand-Bassam s’est déroulée le mardi 23 octobre 2020 en présence du Dr Eugène AKA AHOUELE, Ministre de la Santé et de l’Hygiène

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Couverture Maladie Universelle (CMU), l’État de Côte d’Ivoire a initié un ambitieux projet de réhabilitation des infrastructures sanitaires. C’est dans cette dynamique que les travaux de réhabilitation de l’Hôpital Général de Grand-Bassam ont démarré en février 2018. Ce chantier sera conduit en deux phases afin d’assurer la continuité des services médicaux pour les populations.

Au cœur de ce projet, MedAfrique, filiale du Groupe Snedai, opère en qualité de spécialiste dans la construction, la rénovation et la réhabilitation des plateaux sanitaires. MedAfrique assure également la fourniture des équipements biomédicaux et la formation initiale à leur utilisation.

La première phase de ces travaux comprend la rénovation de 9 bâtiments dont la Pédiatrie, la pharmacie, le bureau des entrées, l’ophtalmologie, l’hospitalisation-chirurgie, le bloc opératoire, la dermatologie, le service technique et la buanderie.

La seconde phase comprendra 13 bâtiments dont 4 qui constitueront le NOYAU CHAUD.

Le NOYAU CHAUD concerne l’ensemble des services de premières nécessités à savoir les urgences, le laboratoire, l’imagerie médicale, le bloc opératoire. Il vient pour relever de façon générale, le plateau technique de l’hôpital.

Cette réhabilitation a donné un nouveau souffle à l’Hôpital Général de Grand-Bassam et permettra à la population de bénéficier de soins de grande qualité. La cérémonie d’inauguration de la première phase s’est ainsi déroulée le mardi 23 octobre 2020 en présence du Dr Eugène AKA AHOUELE, Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique.

Sercom

Comments

comments