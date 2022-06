SANTÉ, LA PISAM INAUGURE SA SALLE DE CARDIOLOGIE DERNIÈRE GÉNÉRATION.

Bénéficier de soins cardiologiques de pointe est désormais possible en Côte d’Ivoire grâce à la PISAM. Cette polyclinique a inauguré sa salle de cardiologie interventionnelle. C’était jeudi 16 juin 2022 en présence du président du Conseil économique et social, Aka Aouélé.

Des soins de haute qualité en cardiologie et radiographie, c’est la nouvelle offre de la Polyclinique Sainte-Anne Marie avec l’aménagement de sa nouvelle salle. Le responsable de ce service est le docteur cardiologue Ehui Louis-Bernard. Il a donné les enjeux pour la PISAM d’acquérir ce plateau technique. « Notre ambition est de limiter les évacuations sanitaires vers l’étranger en mettant les mêmes compétences à votre disposition ici en Côte d’Ivoire », a-t-il expliqué.

Ainsi un patient malade du cœur ou souffrant de cancer peut être prise en charge à Abidjan. Dr Ehui précise en outre qu’« Avec une option d’imagerie en 3D, il nous permet d’intervenir en matière de cardiologie, de gynécologie, et diabétologie, neuroradiologie et oncologie. Notre salle fonctionnera 24h sur 24, et 7jours sur 7.

Président de la cérémonie d’inauguration de la nouvelle salle, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, AKA AOUELE a procédé à la mise en service officielle de ce service par une coupure traditionnelle du ruban.

