Santé: Le chanteur ivoirien, Djoss Kezo a exhorté les parents à faire vacciner leurs enfants

Le chanteur ivoirien, Djoss Kezo a exhorté le vendredi 18 septembre 2020, les parents à faire vacciner leurs enfants.

“Le message que j’ai à faire passer est de demander aux parents de vacciner leurs enfants. Je remercie le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et le Programme élargi de vaccination pour cette initiative. Je suis heureux d’être encore ici pour donner de la voix parce qu’il faut être handicapé pour savoir qu’il est impérativement important et nécessaire de faire vacciner les enfants. Je vis cette situation depuis 50 ans et je ne souhaite pas que des enfants soient handicapés comme moi, raison pour laquelle à chaque occasion, j’accompagne pour le ministère pour faire passer le message”, a-t-il indiqué.

L’artiste s’exprimait à l’occasion du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite 2020, avec pour cibles les enfants de zéro à cinq ans.

Cette campagne est organisée par le gouvernement en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), le Rotary et Global polio-eradication initiative.

La cérémonie a été suivie d’une visite de terrain dans le campement d’Amoakonkro, situé dans le village d’Adaou, à une vingtaine de kilomètres d’Aboisso, organisée par l’Unicef.

Dans le cadre la vaccination, l’Unicef pilote les efforts visant à accroître l’acceptation et la demande de vaccins contre la poliomyélite et à lutter contre les rumeurs et la désinformation concernant la vaccination.

Elle initie les autorités locales, religieuses et d’autres personnalités influentes à promouvoir la vaccination dans leur communauté. Elle assure l’approvisionnement adéquat à des prix compétitifs pour les programmes de vaccination de routine et pour les campagnes de vaccination.

Cette agence des Nations Unies investit également dans l’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement de vaccins, à savoir la construction des entrepôts frigorifiques, des réfrigérateurs, du matériel de transport de vaccins et consommables.

