Santé: le CHU de Cocody et de Treichville manquent de scanner pour sauver ce jeune atteint du cancer des testicules

Un adolescent atteint de cancer des testicules se meurt faute de scanner dans des CHU d’Abidjan

Hypolite Kouakou est moribond en ce moment. Cet adolescent arrivé à Abidjan par les soins d’une bonne volonté à partir d’un SOS lancé depuis Jacqueville, s’est retrouvé confronté à la démagogie et au mensonge des dirigeants ivoiriens; les limites du système de santé !

Malgré son état de santé grave, (cancer des testicules) ce garçon a été balancé tel un punching-ball entre les CHU de Cocody où il n’y a pas de scanner, et le CHU de Treichville où il n’y a pas de scanner non plus. En plus au CHU de Treichville, le service d’urologie est fermé. (À vérifier). Vous avez bien lu; il n’y a pas de scanners dans les deux CHU ouverts

Hypolite 15 ans, se retrouve en ce moment dans une clinique privée, soutenu par une bonne volonté. La seule journée de mise en observation hier lui a coûté à cette âme charitable, 1.000.000 de francs CFA. Un médecin le leur a dit clairement hier : « y’a pas de place au CHU de Cocody et en plus, y’a pas de scanners. S’il reste ici nous allons le regarder mourir » !

Voici la Côte d’Ivoire de Alassane Dramane Ouattara ; Rouler vite sur de belles routes pour aller mourir doucement et atrocement dans les établissements hospitaliers publics par faute de scanners et de prise en charge de base.

Kader Diarrassouba

