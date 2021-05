Santé: l’eau de gombo guérit du diabète

Ce mal est dit incurable et il arrache la vie de nombreuses personnes car il n’y a pas de solutions en médecine moderne pour le guérir mais la nature et le mystère qui la compose ont des merveilles qui peuvent facilement guérir le diabète .

En effet , le diabète est une maladie qui empêche le corps d’utiliser correctement l’énergie fournie par les aliments ingérés. Par ailleurs, la maladie survient lorsque le pancréas ne sécrète plus d’insuline ou lorsque le corps devient résistant à l’insuline produite . L’insuline est une hormone protéique sécrétée par les cellules β des îlots de Langerhans dans le pancréas, ainsi que dans les corps de Brockmann de certains poissons téléostéens.

Le diabète n’est pas une seule maladie mais un groupe de maladies occasionné par un fort taux de sucre dans le sang , ce qui est autrement appellé HYPERGLYCÉMIE . Pour le diabète de type 2 il concerne le taux de sucre contenu dans le sang et pour le diabète de type 1 c’est une maladie chronique à l’issue de laquelle le pancréas produit peu ou même pas d’insuline .

Avoir cette maladie est perçue comme une fin car l’on ne sait vraiment pas quel remède il faut utiliser pour contrer ce mal . Toutefois , il existe une plante très simple et très populaire dont les gens ignorent l’efficacité et les propriétés curatives mais qui peut aisément traiter cette maladie : ‘le gombo frais’ . Le gombo contient de la vitamine C et cette vitamine stimule le système immunitaire en permettant l’accroissement de globules blancs dans l’organisme . Le gombo est un légume qu’on trouve un peu partout en Afrique , dans les villes comme dans les villages , il pousse partout où on le sème . C’est un excellent anti-rides et ses antioxydants luttent efficacement contre l’excès de radicaux libres qui est responsable du vieillissements tissulaire.

Pour le traitement du diabète , il faut couper les extrémités et les bas de 2 à 4 gombos frais puis les mettre dans un verre d’eau .

Ensuite il faut laisser macérer pendant toute la nuit et le lendemain matin , il faut retirer les gombos du liquide puis boire cette eau . Sur un traitement de 3 à 4 semaines , vous sentirez la disparation progressive du diabète dans le corps .

