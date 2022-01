Santé: voici 08 raisons de boire l’eau de coco

L’eau de coco est une boisson isotonique naturelle issue de la noix de coco. Le jus est directement extrait du jeune fruit encore vert et peut être bu pur. Elle regorge plusieurs secrets non connus par le grand public. En voici quelques-uns.

Si l’eau de coco n’est pas un produit miracle, ses vertus sont bien réelles et prouvées par des siècles de pratique traditionnelle. Naturelle, riche en minéraux, alcalinisante, isotonique, hydratante, drainante et peu sucrée, l’eau de noix de coco est idéale pour les sportifs. Elle est aussi adaptée aux personnes fragiles ou à celles et ceux qui cherchent une boisson bien-être pour accompagner leur bouteille d’eau minérale au quotidien. Découvrez 08 secrets de cette eau miraculeuse.

1-Soigne les maux de tête

La plupart des maux de tête, même les migraines, sont déclenchés par la déshydratation. Dans ces cas-là, l’eau de noix de coco sera d’une grande aide en fournissant le corps en électrolyses et en stimulant son hydratation. L’eau de noix de coco est aussi riche en magnésium. Les personnes qui souffrent régulièrement de migraines ont souvent des niveaux de magnésium faibles. Les études ont suggéré que le magnésium pouvait aider à diminuer la fréquence des crises de migraine.

2- Prévient les infections urinaires

Vous souffrez régulièrement d’infections urinaire ? C’est le moment ou jamais de tester cette boisson aux multiples vertus dont celle d’être diurétique, c’est-à-dire qu’elle augmente la production d’urine. Elle permet de nettoyer la vessie et d’évacuer les toxines qui se trouvent dans les voies urinaires.

3- Lutte contre le stress.

En effet, de par sa richesse en magnésium, l’huile de coco est une boisson anti-stress, parfaite pour chasser les petits coups de blues, mais également les coups de fatigue en période de surmenage.

4- Chasse les calculs rénaux.

Très diurétique, l’eau de coco est hautement recommandée aux personnes qui souffrent de problèmes rénaux, notamment de calculs.

5- Protège le cœur

Ce remède naturel composé à 95% d’eau, le taux de mauvais cholestérol et la pression artérielle. Par conséquent, l’eau de coco permet de diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. Une bonne alimentation aide souvent à éliminer les caillots sanguins qui bouchent parfois les artères.

6- Permet une bonne digestion

Si vous avez des problèmes de digestion, vous ne pourrez plus vous passer de votre eau de coco. Grâce à la présence d’enzymes bioactives dans cette eau, vous pourrez lutter efficacement contre certains troubles comme la constipation. Mais attention, c’est très efficace. Gare aux diarrhées en cas d’abus !

7- Est un antibactérien naturel

L’eau de coco est également utilisée pour renforcer son système immunitaire. Elle contient en effet de l’acide laurique qui agit efficacement contre les bactéries, les microbes ou encore les champignons. On l’utilise notamment dans le traitement de l’hépatite C ou de l’herpès. Boire de l’eau de coco l’hiver permet donc de se prémunir contre certaines maladies.

8- Est un hydratant très efficace

Pour lutter contre le dessèchement de la peau, l’eau de coco est une solution intéressante. En l’appliquant directement sur la peau comme une lotion tonique ou en la buvant, cette eau redonnera souplesse et éclat à votre peau. Elle contient aussi des cytokinines, qui combattent naturellement le vieillissement de la peau.

Melv

Comments

comments