Santé: voici comment baisser l’hypertension et nettoyer les reins

1-SMOOTHIE A L’ANANAS, AU PAMPLEMOUS ET A L’EPINARD

L’ananas et le pamplemousse sont deux grands diurétiques que la nature nous offre pour lutter contre la rétention d’eau, pour diminuer la tension artérielle et pour réaliser un nettoyage rénal.

Grâce à leurs quantités significatives d’eau et leur faible teneur en calories, ces deux fruits sont idéaux pour accompagner tout type de régime.

Ingrédients

1 pamplemousse

2 rondelles d’ananas

1 poignée de feuilles d’épinards

½ verre d’eau (100 ml)

Comment le préparer ?

Extrayez le jus de pamplemousse et versez-le dans le mixeur avec les deux rondelles d’ananas, la poignée d’épinards et le demi verre d’eau.

Mixez le tout pendant quelques secondes et consommez ce jus bien liquide, sans grumeaux.

Vous pouvez le boire chaque jour, à jeun.

2-SMOOTHIE AUX CAROTTES ET AUX EPINARDS POUR REDUIRE L’HYPERTENSION

La forte concentration en antioxydants et les qualités diurétiques de ce jus, contribuent à diminuer la rétention d’eau et l’accumulation de toxines, qui sont responsables de l’hypertension artérielle

De plus, ses ingrédients permettent un apport extra d’énergie pour l’organisme.

Ingrédients

1 bouquet de persil

1 bouquet d’épinards

5 carottes

2 branches de céleri

un peu d’eau (optionnel)

Comment le préparer ?

Lavez et désinfectez tous les ingrédients. Mixez-les dans le robot jusqu’à l’obtention d’un jus sans grumeaux. L’idéal est d’y ajouter un peu d’eau pour faciliter le mélange.

Consommez à jeun, sans filtrer, au moins 3 fois par semaine.

N’oubliez pas de lire : Un jus de carotte, d’orange et de persil pour perdre du poids

3-SMOOTHIE AU KIWI, EPINARDS ET SALADE POUR REDUIRE L’HYPERTENSION

Le kiwi est un aliment riche en vitamine C et en antioxydants importants qui permettent de diminuer le cholestérol, la tension artérielle et les dommages provoqués par les radicaux libres.

Les légumes verts de ce smoothie apportent de la chlorophylle, des fibres, des vitamines et des minéraux qui améliorent la fonction rénale tout en prévenant certaines maladies. Ils sont utiles pour réduire l’hypertension.

Ingrédients

1 kiwi

5 feuilles d’épinards

3 feuilles de salade

1 cuillerée de miel naturel (25 g)

1 verre d’eau (200 ml)

