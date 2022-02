Situation économique de la Côte d’Ivoire : le ministre Adama Coulibaly rassure sur la robustesse de l’économie ivoirienne malgré la Covid19

Invité de l’émission « ça fait l’actualité » de la RTI 1, le vendredi 11 février 2022, le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a assuré de la robustesse de l’économie malgré la pandémie de la Covid-19.

« Je puis vous dire que l’économie se porte bien aujourd’hui. Puisque le FMI, après avoir échangé avec différents acteurs, a confirmé effectivement que notre économie est robuste. En 2020 déjà, la Côte d’Ivoire a fait preuve de résilience avec un taux de croissance positif, là où au niveau mondial il y avait une récession », a indiqué Adama Coulibaly.

Selon le ministre, le cadre macroéconomique montre que sur la période 2021-2025, le pays va enregistrer un taux de croissance moyen de 7,65%.

Il a relevé que plusieurs secteurs ont été véritablement impactés par la Covid-19. A savoir le transport, l’hôtellerie, le tourisme et le commerce. Mais la croissance est justifiée par le fait qu’un certain nombre de secteurs comme le BTP et l’industrie agroalimentaire ont pu fonctionner.

Adama Coulibaly a indiqué qu’une réponse sanitaire immédiate et un soutien aux entreprises, à travers la création de quatre Fonds ont été mis en place pour atténuer les effets de la crise.

Le ministre a appelé à l’accélération de la mise en œuvre des projets sociaux qui sont dans le Plan national du développement 2021-2025.

Il a préconisé le changement de la structure de l’économie. « On doit aller vers plus de création de valeurs ajoutées pour donner plus d’emplois aux jeunes. C’est pour cela que nous mettons l’accent sur l’industrialisation. », a-t-il expliqué.

CICG #GouvCI

