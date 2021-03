Thaïlande: un vers ”ténia” retiré d’un patient âgé de 67 ans (photos)

Un homme se plaignant de douleurs au ventre s’est fait retirer un gigantesque ténia de plus de 18 mètres de long.

Le patient de 67 ans, de la province de Nong Khai, en Thaïlande, a déclaré qu’il souffrait de « flatulences » depuis le début du mois de mars et s’est rendu dans un hôpital où le médecin a prélevé un échantillon de selles pour le tester.

Les résultats ont montré qu’il contenait 28 larves infectieuses qui, selon les médecins, provenaient de viande de bœuf infectée et non cuite.

Un ténia de plus de 18m émerge de l’anus d’un homme, le plus long enregistré en Thaïlande depuis 50 ans: Photos

Ils ont prescrit des médicaments au patient et après les avoir pris, le parasite géant a suinté de son anus le lendemain du 20 mars.

Des images prises au Centre de recherche sur les maladies parasitaires montrent deux médecins étonnés versant de l’eau sur le gigantesque ténia.

Il mesurait un peu plus de 18 mètres de long, ce qui en fait le ténia le plus long jamais vu en Thaïlande au cours des 50 dernières années.

Un porte-parole du Centre de recherche sur les maladies parasitaires a déclaré: «Un ténia bovin Taenia saginata de plus de 18 mètres de long a été retiré d’un patient dont l’échantillon a été envoyé au centre. »

« On lui a donné le médicament vermifuge avant le coucher et le matin, ce long ver est sorti de son anus. C’était très gros et il nous a fallu un certain temps pour tout étendre sur le sol. »

L’homme a reçu des médicaments et il a été averti de changer ses habitudes alimentaires.

Le Dr Schawanya Rattanapitoon, qui a dirigé l’équipe, a déclaré: « La transmission est causée par la consommation de viande de bœuf crue. Ces parasites peuvent vivre chez l’homme pendant plus de 30 ans. »

Les vers intestinaux s’incrustent à l’intérieur du tube digestif pour survivre. Ils sont présents sur les aliments, dans les matières fécales des hommes et des animaux.

