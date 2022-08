Tilapia: 10 raisons de faire de ce poisson son allié santé

Le tilapia est un poisson riche en acides gras essentiels oméga-3 et en protéines. Il est un grand allié santé. Découvrez dans cet article les raisons pour lesquelles vous devez faire de ce poisson votre allié.

Le tilapia est un poisson bon marché et au goût doux. C’est le quatrième type de produit de la mer le plus consommé dans le monde. Beaucoup de gens aiment le tilapia car il est relativement abordable et n’a pas un goût très poisseux. Au-delà d’un simple poisson, il est aussi un alicament. Voici dix vertus santé de ce poisson.

1.Le contrôle du poids

Le tilapia est un régime naturellement faible en gras et en calories. Alors qu’il contient les protéines nécessaires à l’organisme, il est faible en gras et en calories. Il est également riche en acides gras oméga trois. Des études ont établi que les personnes qui consomment des acides gras oméga-trois maintiennent régulièrement un poids santé.

2.Amélioration de la digestion

Contrairement à d’autres types d’aliments, le tilapia contribue à améliorer le processus de digestion. Non seulement par ses nutriments essentiels, mais aussi par sa texture. Il n’est pas lourd pour le système digestif. Et, comme il de se digère rapidement, il prévient l’inflammation ou la constipation. Il peut être combiné avec des légumes pour obtenir des plats complets et légers.

3.Santé des os

L’un des minéraux importants contenus dans le tilapia est le phosphore, qui est un minéral important pour la croissance de la matière osseuse. Le phosphore aide également à garder les dents et les ongles sains et forts. Le phosphore peut prévenir l’ostéoporose car il aide à maintenir la densité osseuse et à prévenir la dégradation de l’os.

4.La santé cardiovasculaire

L’ajout du tilapia au régime alimentaire régulier est une façon simple et délicieuse d’apporter des bienfaits importants au système cardiovasculaire. Bien que le DHA ne soit pas naturellement produit dans l’organisme, il a des effets importants lorsqu’il est obtenu à partir des aliments. Il aide à améliorer la circulation sanguine. C’est un facteur clé dans la prévention de l’hypertension artérielle et des problèmes cardiaques. Il diminue la présence de mauvais cholestérol dans les artères, une cause majeure d’athérosclérose et de maladies cardiovasculaires.

5.Réduction des risques de cancer

Le tilapia contient de bonnes quantités de sélénium. Le sélénium est un antioxydant. La propriété antioxydante du sélénium est connue pour sa capacité à réduire l’activité des radicaux libres dans le corps, à réduire la possibilité de dommages oxydatifs aux cellules saines et à empêcher la conversion des cellules saines en cellules cancéreuses. Des études ont établi le lien entre les apports de sélénium pour réduire le risque de cancer de la prostate.

6.Prévention de l’anémie

Bien que la teneur en fer du tilapia soit minime, il contient d’autres éléments nutritifs qui peuvent aider à prévenir l’anémie.

7. Système immunitaire

Le sélénium présent dans le tilapia est également bénéfique pour renforcer le système immunitaire. Le sélénium est connu pour stimuler l’activité des globules blancs qui protègent le corps des corps étrangers et des toxines.

8.Fonctions hormonales

Le tilapia est bénéfique pour une bonne fonction hormonale et un bon métabolisme. Cette qualité du tilapia est attribuée au sélénium présent dans le tilapia. Le sélénium joue un rôle important dans la régulation du fonctionnement de la glande thyroïde. La glande thyroïde contrôle les fonctions hormonales. En assurant le bon fonctionnement des glandes thyroïdiennes, le tilapia aide à établir des fonctions hormonales appropriées.

9.Fonction cérébrale

Le tilapia est une riche source de potassium et d’acides gras oméga trois. Les deux ont une relation directe avec le fonctionnement du cerveau. Le potassium aide à augmenter l’oxygénation du cerveau, maintenant ainsi l’équilibre des fluides dans tout le corps. Cela aide la réponse nerveuse et le dépôt adéquat des nutriments. Les acides gras oméga 3 sont connus pour stimuler la fonction neurologique.

10.La croissance et le développement

Le tilapia a une teneur élevée en protéines. En fait, une seule portion de tilapia répond à plus de 15% de nos besoins quotidiens en protéines. Les protéines sont nécessaires pour toute la croissance et le développement du corps humain.

