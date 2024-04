Torossanguehi : Le député Kra Kouamé Kouman remet l’ambulance de la Première dame aux populations

Dans le cadre de l’amélioration des soins de santé dans sa circonscription, le député des sous-préfectures de Bondo, Laoudi-Ba, Sapli-Sepingo, Taoudi et Yézimala, Kra Kouamé Kouman a sollicité et obtenu l’appui de la Première dame Mme Dominique Ouattara qui a offert une ambulance médicalisée au centre de santé du village de Torossanguéhi, dans la sous-préfecture de Laoudi-Ba.

La remise du don a eu lieu, le mardi 2 avril 2024, à l’occasion de la cérémonie solennelle du Koutrouka Festival à la place publique de Torossanguehi. Le député Kra Kouamé Kouman a indiqué que ce don de la Première dame marque son engagement à fournir des soins de santé de qualité et accessibles aux populations de sa circonscription électorale.

A en croire le député, grâce à sa détermination, plusieurs projets de développement ont vu le jour dans sa circonscription en général et en particulier à Torossangehi notamment, la construction du collège, l’électrification, la réhabilitation et l’équipement du centre de santé ainsi que la construction du château d’eau du village en cours.

S’agissant du Koutrouka Festival dont il est le parrain, le député Kra Kouamé Kouman s’est félicité de cette initiative. « Notre patrimoine culturel koulango est riche et très varié. Malheureusement, une grande partie a disparu, faute de conservation et de promotion. Merci de mettre en exergue nos danses et divers aspects de notre culture koulango », a-t-il déclaré, exhortant les initiateurs à plus d’efforts pour faire de ce festival une référence parmi les évènements culturels de la Région du Gontougo.

Au nom des populations, Dr Ismaël Dongo, porte-parole de la Mutuelle de développement dudit village, a exprimé sa reconnaissance au Président Alassane Ouattara pour les nombreuses réalisations dans leur village. Aussi, a-t-il chargé le député Kra Kouman de transmettre les remerciements de la population à la Première dame, Mme Dominique Ouattara pour le don de l’ambulance médicalisée qui vient soulager les agents de santé et les malades.