Traitement des cas du COVID-19 en Côte d’Ivoire: le CHU de Treichville renforce sa capacité d’accueil

Le Ministre de la Santé sur tous les fronts pour apporter des moyens au personnel de santé pour une lutte efficace.

Le Docteur Eugène Aka Aouélé était tôt ce Vendredi 3 Avril 2020 au SMIT aux côtés du personnel soignant pour apporter son soutien,féliciter et saluer l’engagement du Professeur Paul Eholié, chercheur au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville et ses équipes pour la prise en charge des malades du Covid-19.

Le Ministre a assuré des moyens plus accrus et des conditions de travail plus adéquates face à la pandémie.

En ce moment, sur toute l’étendue du territoire, les équipements de protection pour le personnel de santé sont en train d’être distribués pour la prise en charge des malades.

Des primes sont prévus à cet effet pour le personnel de santé en première ligne dans la lutte contre la propagation.

AbidjanTV

