Transpiration sous les seins : 06 techniques pour l’éviter￼￼

On a tous déjà ressenti ces gouttes d’eau qui s’accumulent sous nos seins et qui pénètrent parfois à travers notre chemise. C’est un fait que nous ne pouvons probablement pas arrêter. Cependant, nous pouvons minimiser les dégâts et rendre la situation plus supportable. C’est pourquoi nous faisons la proposition de ces astuces.

La transpiration des seins peut affecter tout le monde en été, en particulier après une séance de sport. Mais certaines femmes sont plus susceptibles de subir ce désagrément, notamment celles qui ont de plus gros seins ou qui subissent des changements hormonaux tels que la grossesse, l’allaitement ou la ménopause, explique Maryann Mikhail, dermatologue à l’université de Miami. Pour palier un peu à cette situation, découvrez ces techniques proposées par les experts.

1.La serviette hygiénique

Si vous n’avez pas un gros budget et avez de tester une astuce rapide et efficace, la serviette hygiénique ou le protège-slip sont vos meilleurs alliés ! Il suffit de couper la serviette ou le protège-slip au milieu et de la positionner en bas du soutien-gorge, là où nous avons tendance à transpirer. La transpiration sera ainsi aspirée par la serviette et évitera les traces d’humidité. Malin et astucieux !

2.La poudre talc

Encore plus fine et douce que du talc classique, elle permet d’éviter les frottements et retarde l’apparition de toute forme de transpiration.

3.La poudre de riz

Autre astuce testée et approuvée ! Vous le savez, le riz est très absorbant. À tel point que lorsqu’on fait tomber son téléphone dans l’eau, on le laisse volontiers toute une nuit plongé dans un bocal de riz. Issue de grains de riz moulus et utilisée traditionnellement par geishas pour blanchir le teint, la poudre de riz est ultra absorbante et adoucit la peau. Elle s’utilise de la même manière que le talc.

4.La pierre d’Alun

Les déodorants traditionnels ne sont pas conseillés. Et pour cause, ils auraient un lien avec l’apparition du cancer du sein. Pour donc trouver une alternative efficace et plus saine, pensez à la pierre d’Alun.

5.Portez des vêtements en matière naturelle

C’est l’été, votre peau a un besoin vital d’être protégée ET de respirer. On oublie donc définitivement le polyester et plus globalement, toutes les matières synthétiques. On jette plutôt son dévolu sur les matières naturelles comme le lin, la soie ou le coton. Si votre peau respire mieux, vous produirez moins de transpiration sous les seins.

6.Portez de bon soutien-gorge

Certaines patientes du Dr Golas collent des maxi-coussinets à leur soutien-gorge afin d’éponger la transpiration sous les seins. Mais en portant le bon type de soutien-gorge et de chemise, il est possible de limiter les dégâts. « Les meilleures options sont les soutien-gorges rafraîchissants, les soutien-gorges qui ont été conçus pour évacuer la transpiration, ou ceux qui sont fabriqués dans des tissus respirant comme le coton, le bambou ou la dentelle douce », explique Dr Mikhail. « Les soutien-gorges à maintien intégral ou les soutien-gorges push-up peuvent aider en empêchant les seins de reposer sur la paroi thoracique ».

Par ailleurs, même si aucune de ces astuces ne fonctionne, n’ayez pas honte : transpirer est tout à fait normal ! En revanche, si cela vous crée des problèmes de peau, n’hésitez pas une seconde à vous rendre chez votre dermatologue qui pourra vous prodiguer des soins adaptés.

