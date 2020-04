Urgent: la Côte d’Ivoire devient le pays le plus touché en Afrique de l’Ouest par la pandémie du Coronavirus

Avec 444 cas confirmés, la Côte d’Ivoire devient le pays le plus touché en Afrique de l’Ouest par la pandémie du Coronavirus COVID-19.

« Ce jeudi, 60 nouveaux cas ont été enregistrés sur 247 prélèvements portant à 444 le nombre total de cas confirmés dont 52 guéris et trois décès », a annoncé jeudi le ministère ivoirien de la Santé. A la même date, le Burkina Faso enregistre 443 cas d’infection au COVID-19 dont 146 guéris et 24 décès devant le Niger (342 cas) et le Ghana (313 cas).

Face au nombre croissant du nombre de cas, le gouvernement ivoirien a pris de nouvelles mesures pour freiner la propagation du virus.

Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité, présidée par le président Alassane Ouattara, a décidé de renforcer les mesures de distanciation sociale avec notamment « le port obligatoire du masque » dans la capitale ivoirienne et ses environs.

« Les mesures concernent également le confinement obligatoire à domicile de toutes les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, la mise en oeuvre effective du télétravail, la réduction des déplacements non essentiels et la mise en place d’une stratégie de dépistage avec l’installation de 13 centres de prélèvements à Abidjan », indique le communiqué final de la réunion.

Ces mesures font suite aux précédentes prises depuis la détection du premier cas confirmé le 11 mars, notamment la fermeture des établissements scolaires, des restaurants, bars et lieux de spectacles, l’isolement d’Abidjan du reste du pays, l’instauration d’un couvre-feu et la fermeture de toutes les frontières terrestres, maritimes et aériennes.

