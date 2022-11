Voici les 10 bienfaits de l’eau sur notre santé

Il est recommandé de boire entre 1 et 2 litres d’eau par jour pour être en bonne santé et avoir de l’énergie à revendre. C’est d’autant plus vrai en période de fortes chaleurs.

Elle hydrate

Le premier effet bénéfique de l’eau sur l’organisme est son pouvoir d’hydratation. Le corps étant composé à 70 % d’eau, il est nécessaire de s’hydrater, tout au long de la journée, pour alimenter tous les organes et permettre ainsi au corps de fonctionner de manière optimale.

Elle donne bonne mine

Même la meilleure des crèmes n’a pas autant d’effets bénéfiques que l’eau sur le teint. Boire entre 2 et 2,5 litres par jour permettrait d’avoir un teint frais et lumineux grâce à une peau parfaitement hydratée en profondeur. Un bon sommeil est également de mise.

Elle élimine les toxines

Boire de l’eau permet de chasser les toxines et d’accélérer le renouvellement des cellules, ce qui booste la circulation sanguine et les bons échanges dans l’organisme. De mauvais échanges et une mauvaise circulation sont vecteurs de maladies et favorisent l’apparition de la cellulite.

Elle prévient l’arthrose

L’arthrose est une affection chronique qui se manifeste par des douleurs persistantes aux articulations causées par l’usure anormale du cartilage et de l’ensemble de l’articulation. Boire suffisamment d’eau permet de bien lubrifier les articulations et d’éviter ainsi les douleurs liées à l’arthrose.

Elle aide à garder la ligne

Sans faire mincir, l’eau contribue à la perte de poids car elle favorise le sentiment de satiété et l’élimination des graisses. Boire un verre d’eau avant chaque repas permettrait ainsi d’ingurgiter moins de calories. En outre, son effet drainant limite la “peau d’orange”.

Elle chasse le stress

Il est souvent recommandé de boire un verre d’eau en cas de stress ponctuel. S’hydrater fait du bien à l’organisme et donc au psychisme, cela permet un “réancrage”. Pour booster son effet anti-stress, choisissez une eau avec beaucoup de magnésium.

Elle lutte contre la constipation

Bien s’hydrater permet de lutter contre la constipation. En outre, une étude clinique a prouvé que certaines eaux minérales pouvaient améliorer les symptômes liés à la constipation. C’est notamment le cas des eaux ayant une forte concentration en sulfates (1530 mg/L) et en magnésium.

Elle évite la mauvaise haleine

Avoir la bouche sèche contribue à la mauvaise haleine. C’est d’ailleurs pourquoi au réveil, l’haleine est souvent moins fraîche : les muqueuses, n’ayant pas été hydratées depuis la veille, sont asséchées. En outre, l’eau favorise la digestion et évite les remontées gastriques, responsables également de la mauvaise haleine.

Elle prévient les maux de tête

Les maux de tête sont souvent dus à une déshydratation d’où le fait qu’ils soient plus nombreux en saison estivale, lorsqu’il fait chaud et que le corps a besoin de beaucoup d’eau. Boire 1,5 l d’eau par jour permet de prévenir ces désagréments.

Elle facilite la digestion

Boire un verre d’eau ½ heure avant le déjeuner et le dîner prépare l’estomac à mieux assimiler la nourriture et favorise donc une bonne digestion. En outre, cela a un effet coupe-faim non négligeable pour les personnes surveillant leur ligne.

