Voici pourquoi il faut glisser une feuille de laurier sous son oreiller

Au-delà de ses vertus sur la santé, on attribue aux feuilles de laurier des pouvoirs spirituels, prophétiques et énergétiques innombrables. Vous n’avez pas besoin de croire aux superstitions, il vous suffit de tester pour vous rendre compte des effets.

1. Un remède efficace contre les insomnies

Si vous souffrez d’insomnie et que le manque de sommeil devient particulièrement difficile à gérer, les feuilles de laurier pourraient bien sauver vos nuits. En effet, glisser une feuille de laurier sous votre oreiller la nuit va apaiser votre sommeil. Vous allez pouvoir vous endormir en toute sérénité et enfin pouvoir vous reposer.

femme insomniaque

Le laurier possède des vertus sédatives, analgésiques, antibactériennes, antifongiques et anti-inflammatoires. Elles vont agir de concert pour réduire la tension artérielle et la pression du cœur. Vous allez donc être libéré de votre stress et vous détendre, ce qui va positivement impacter la qualité de votre sommeil.

2. Pour faire des rêves prémonitoires

On ne prétend pas que vous vous transformerez en Nostradamus juste en glissant une feuille de laurier sous votre oreiller. Dans les traditions ancestrales asiatiques et du bassin méridional, le laurier est considéré comme une plante miraculeuse. Lorsque vous le mettez sous votre oreiller, il permettrait d’avoir des rêves prémonitoires. Si vous vous posez des questions sur des décisions à prendre, il est conseillé de les noter noir sur blanc et de les glisser sous votre oreiller avec une feuille de laurier. Durant la nuit, vous recevrez les réponses à vos questions dans vos rêves et serez orienté.

3. Une solution pour éviter les cauchemars

Les feuilles de laurier tout comme l’ail aurait aussi des propriétés protectrices. Sous l’oreiller, elles auraient de pouvoir d’éloigner les mauvais rêves et de vous éviter de faire des cauchemars. Cela fonctionnerait aussi bien pour les adultes que pour les enfants. La prochaine fois que vos bambins vous parleront du monstre qu’il y a sous leur lit, rassurez-les donc en glissant une feuille de laurier sous leur oreiller.

4. Une protection contre les mauvais esprits

Pour les personnes qui croient aux mondes parallèles et aux entités invisibles qui nous entourent, le laurier fait office de protection. En effet, il est recommandé de s’en entourer la nuit pour faire fuir les mauvais esprits et ne pas leur permettre de nous nuire. Certains parlent même des esprits malveillants qui se nourrissent des énergies positives et qui sont responsables de la fatigue et de la mauvaise humeur au réveil.

5. Pour dormir entouré d’ondes positives

Toujours dans les vertus prophétiques et spirituelles du laurier, ce dernier aurait le pouvoir d’ouvrir l’esprit. En effet, si on suit la logique que les feuilles de laurier permettent de faire des rêves prémonitoires, cela confirme le fait qu’elles aident à être plus réceptif aux suggestions. Dans les croyances ancestrales, les feuilles de laurier séchées glissées sous un oreiller auraient le pouvoir de réveiller l’esprit intérieur. Cela permet d’atteindre un niveau de spiritualité qui va éloigner les mauvaises ondes.

