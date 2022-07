Votre peau est terne et fatiguée ? découvrez cette recette de papaye et du miel pour l’adoucir￼￼

La papaye est l’un des fruits qui ont plus d’avantages pour notre corps, à la fois interne et externe. Nous vous proposons ici une recette à base de papaye et du miel, pour adoucir sa peau.

La papaye, un fruit officiellement exotique, est disponible dans le monde entier tout au long de l’année. En plus d’être célèbre pour son goût sucré, sa couleur vive avec une pulpe molle, beurrée et musquée, elle fournit plusieurs nutriments, y compris la vitamine C, les flavonoïdes, les caroténoïdes, les minéraux, les vitamines B et les fibres. Il possède également des propriétés antioxydantes.

Elle est aussi utilisée à des fins dermatologiques, généralement sous la forme d’un masque facial. Découvrez donc dans cet article une recette de papaye avec du miel pour la peau :

Mélangez 1 tasse de morceaux de papaye hachés dans une pâte fine

Ajoutez 1 cuillère à soupe de miel et bien mélanger.

Laver votre peau et appliquer la pâte.

Laissez reposer pendant 15 minutes et rincer avec de l’eau.

Vous pouvez également ajouter 1 cuillère à soupe de gel d’aloe vera ou de jus de citron au mélange.

Répétez ce processus tous les jours.

