Yopougon: après la mort de la fillette de 11 mois dans une clinique, le ministre réagit.

Communiqué du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique:

Suite aux évènements survenus dans la Clinique Médicale du Grand Centre de Yopougon, le samedi 04 janvier 2019, ayant entraînés le décès de l’enfant DALLY Maélisa Elisa, âgée de 11 mois; le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique a instruit sous le sceau de l’urgence, l’Inspection Générale de la Santé, à l’effet de procéder à une investigation dans ladite Clinique.

Suite à cette investigation, le Ministère a pris les mesures suivantes:

– La convocation du Médecin-Directeur de l’Établissement et la suspension des mises en cause

– La saisine du Conseil de l’Ordre des Médecins

Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, le Dr. AKA Aouélé, appelle les populations au calme et les rassure que les mesures les plus appropriées seront prises, afin que de telles situations ne se reproduisent plus.

connectionivoirienne.net

Comments

comments