Coronavirus : encore deux années, avant de trouver un remède temporaire selon Zhang Wenhong

Les européens pourraient subir les affres du Coronavirus pendant deux années, avant de trouver un remède temporaire selon Zhang Wenhong, chef du groupe d’experts de shanghaï sur le Covid-19.

Zhang Wenhong, estime que le combat pour la victoire sur la pandémie qui sévit actuellement en Europe en Asie et partout dans le monde, ne prendra pas fin maintenant. Et que les européens prendront deux années avant de venir à bout de celle-ci. Il précise même qu’après avoir trouvé le remède de ce virus, celui-ci réapparaîtra peu de temps après. «Ne vous reposez pas sur l’idée que la pandémie prendra fin en Europe dans un prochain avenir… Ce serait tout à fait normal que le virus disparaisse et réapparaisse, cela durera un an ou deux», a-t-il déclaré lors d’une conférence vidéo organisée par le consulat chinois de Düsseldorf.

Pour le virologue chinois, la pandémie connaîtra un boom dans les mois d’avril et juin prochains, alors que plusieurs médias prévoient un pic de la pandémie en hiver et automne.

Pour lutter efficacement contre le COVID-19, Zhang Wenhong, a invité les uns et les autres à mutualiser les énergies. «Pour être efficaces, les mesures doivent être extrêmement radicales », a-t-il conseillé.

Le virologue a par ailleurs indiqué que la Chine a réussi à freiner la propagation du virus après avoir confiné rapidement son épicentre, Wuhan.

Rappelons que depuis que l’on a découvert le virus à Wuhan, en Chine, le Coronavirus (COVID-19) a causé la mort de plus 17.000 personnes et infecté plus de 265.000 personnes à travers le monde.

Afrkmag

