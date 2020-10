Côte d’Ivoire : les inscriptions au CEPE, BEPC et Bac 2021 fixées du 19 octobre au 11 décembre 2020

La direction des examens et concours (DECO) du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle fait savoir, dans un communiqué, que les inscriptions aux examens scolaires du CEPE, du BEPC/TO et du Baccalauréat de la session 2021 sont ouvertes du « lundi 19 octobre au vendredi 11 décembre 2020, délai de rigueur ».

Les candidatures à ces examens concernent les élèves des classes du Cours moyen 2ème année (CM2) des établissements primaires publics et privés autorisés, des classes de Troisième et de Terminale des établissements secondaires publics et privés autorisés et les postulants à la candidature libre aux différents examens indiqués qui remplissent les critères », précise la note signée de la directrice des examens et concours, l’inspectrice générale Dosso Nimaga Mariam.

« La DECO appelle les administrateurs scolaires (IEPP, chefs d’établissements, directeurs des études, directeurs d’école), les parents d’élèves et les postulants à la candidature libre à se conformer rigoureusement, dans les délais impartis, aux différentes étapes de la procédure d’inscription indiquées sur son site web : www.men-deco.org ».



(AIP)

Comments

comments