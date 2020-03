La fin du monde prevu pour le 29 avril 2020 : La Nasa confirme

Les réseaux sociaux s’enflamment depuis quelques jours.

En effet, selon les internautes, le 29 avril prochain serait la date ultime de la fin du monde, à cause d’un astéroïde qui s’écraserait sur notre planète. Mais la vérité est toute autre et beaucoup plus nuancée.,confirmé par la nasa

Une ambiance anxiogène règne dans ce monde depuis le début de l’année 2020.

Les feux de forêts monstrueux en Australie et Aussi en amazonie étaient la preuve d’un dérèglement climatique menaçant, alors que la crise sanitaire du coronavirus affole les hypocondriaques et plus encore. Un astéroïde entre désormais en jeu dans la psychose générale .

Un article du Daily Express a semé la panique sur les sociaux, avec son titre : “Un astéroïde de 4,1km va se rapprocher de la Terre en avril, a confirmé la NASA – Il pourrait mettre fin à la civilisation humaine s’il la heurte”. Plus de 18 000 retweets, plus de 50 000 “j’aime”, le tabloïd britannique a bien buzzé grâce à cette news.

Alors Twitter s’est rapidement enflammé, les informations ont été détournées. Un astéroïde, c’est la goutte de trop pour certains.

