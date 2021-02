Homme/ Femme, comment corriger un plat trop salé ?

Une petite touche par-ci, un ajout par-là et c’est le drame ! Votre plat est immangeable et voilà tous vos efforts culinaires anéantis. Avant de jeter l’éponge, voici quelques astuces pour rattraper votre préparation.

Sans le vouloir, il arrive que les petits plats faits maison soient trop salés ou trop pimentés. Afin d’éviter le gâchis alimentaire, il existe plusieurs astuces pour rééquilibrer un plat. Dans le cas d’un plat trop salé plusieurs solutions s’offrent à vous :

La pomme de terre

Tout d’abord, pensez à la technique de la pomme de terre dans le cas d’un plat trop salé. Ce légume a la particularité d’être absorbant. Épluchez une pomme de terre, ajoutez-la et laissez-la faire son travail. Plus le plat est salé, plus vous pouvez ajouter de pommes de terre. Cependant, n’oubliez pas de les retirer avant de servir.

Le quignon de pain

A l’instar de la pomme de terre, le quignon de pain, rassis de préférence, permet d’ôter l’excédent de sel. Il vous suffit simplement de le laisser tremper quelques minutes.

Le morceau de sucre

Plus étonnant, le sucre, qui lorsqu’il est trempé dans la préparation, permet également d’éponger le sel en trop. Mettez un morceau dans une cuillère et laissez le tremper quelques minutes. Prenez garde à ne pas le laisser fondre ou tomber dans le plat ! Il est aussi possible d’ajouter des fruits afin d’adoucir le plat surdosé. Vous pouvez mettre des pommes ou des ananas selon la recette.

Le rinçage à l’eau

En ce qui concerne les viandes ou légumes cuits à la vapeur, il est nécessaire de les faire dégorger dans une poêle avec un peu d’eau. Jetez le jus obtenu qui aura capturé le sel en trop et permettra ainsi de radoucir le plat.

La crème fraîche est une autre astuce, certes plus calorique, mais néanmoins efficace pour atténuer le goût du sel dans un plat. Vous voilà armée en cas de plat trop salé, mais qu’en est-il si c’est le piment qui vous tourmente ? Voici quelques idées :

Les produits laitiers

Avez-vous pensé à adoucir avec un yaourt, du lait végétal ou du lait de coco pour tempérer l’épice ? Si les aliments se marient bien avec, ajoutez un peu de parmesan pour masquer le piment trop présent.

La touche de sucre

L’ajout d’une pincée de sucre semoule, d’une touche de miel voire même d’un peu de ketchup permet de calmer le goût du piment. Assurez-vous au préalable que l’accord sucré/salé puisse fonctionner.

Osez l’acidité et l’originalité

L’acidité d’un citron ou d’un citron vert peut s’accorder parfaitement avec certaines saveurs et aider à masquer les épices. Dans les produits légèrement incongrus, on trouve le vinaigre, l’ananas frais ou le jus de tomate, qui peuvent contrebalancer le piquant d’un plat.

Le beurre de cacahuètes

Cette pâte à tartiner dont raffolent les américains est également bénéfique pour rattraper un plat trop épicé. Son goût d’arachide permet de diminuer la saveur épicée, tout comme la pâte de sésame. Cependant, prenez garde à utiliser un beurre de cacahuète avec le moins de sucre possible afin de ne pas surcharger votre plat en sucre et matières grasses.

