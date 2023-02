COTE D’ IVOIRE:La Semaine de sécurité routière bat son plein à Abidjan

La forte mobilisation des forces de l’ordre et des acteurs du transport routier, le dimanche 5 et lundi 6 février 2023, les 3e et 4e jours de la semaine de la sécurité routière ( SSR), a permis de sensibiliser 16.952 usagers et verbaliser 2.288 véhicules pour la seule ville d’Abidjan.

3e et 4e journées de la Semaine de sécurité routière : 16.952 usagers sensibilisés et 2.288 véhicules verbalisés à Abidjan

En attendant le bilan global des activités menées dans le cadre de la semaine de la sécurité routière ( du 3 au 10 février 2023) , notamment la sensibilisation, les barrages intelligents et les équipages de nuit, force est de constater sur le terrain, une montée en puissance des moyens humains et matériels engagés au fil des journées.

Ce qui permet d’accroître le nombre de personnes sensibilisées mais également de réprimer tous ceux qui arrivaient par le passer à passer entre les mailles du filet.

Dimanche 5 février, 3e journée : La PSSR et les forces de l’ordre prennent d’assaut 6 communes d’Abidjan

Pour ses activités au 3e jour de la semaine de sécurité routière ( dimanche 5 février), la police spéciale de sécurité routière (PSSR) en collaboration avec la Direction régionale des transports Abidjan lagune, l’ OSER, la DGTTC, la Police Nationale et la Gendarmerie Nationalec, ont investi six (6) communes ( Abobo, Port-bouet, Yopougon, Adjamé, Cocody et Marcory) et déployé un (01) barrage intelligent à Port-bouet Gonzague ville.

Bilan de la 3e journée mobilisation le dimanche 5 février 2023, le 3e jour de la semaine de la sécurité routière ( SSR), de 4.551 forces de l’ordre, 154 véhicules et 205 motos sur 383 postes de contrôles, a permis de sensibiliser pour la seule ville d’Abidjan, 6.442 usagers, verbaliser 414 véhicules dont 122 ont été mis en fourrière et réaliser 48 alcootests dont 1 positif. Plus de 1325 flyers ont également été distribués.

Le barrage intelligent a permis de faire 2167 détections dont 1578 pour excès de vitesse, 586 pour non port de la ceinture de sécurité et 03 pour circulation en sens inverse.

Il faut noter qu’à ce barrage intelligent, 02 conducteurs ont été verbalisés par les terminaux famoco pour usage du téléphone au volant et surnombre de plus de 03 passagers.

Les agents de contrôle ont pu faire 102 recouvrements pour excès de vitesse et non port de la ceinture.

Enfin un équipage de nuit a été engagé sur l’axe Abidjan-Akoupé par la PSSR en collaboration avec la Gendarmerie Nationale.

Lundi 6 février 2023, 4e jour de la semaine de sécurité routière

Selon le rapport compilé dans le district autonome d’Abidjan, ce sont pour cette 4e journée de sensibilisation, 5.923 agents des forces de l’ordre, 300 véhicules et 381 motos déployés pour 728 postes de contrôles.

Cette mobilisation a permis de sensibiliser 10.510 usagers et de verbaliser 1.874 véhicules dont 242 ont été mis en fourrière. 58 chauffeurs ont été soumis à l’alcootest dont zéro positif. Enfin 91 conducteurs ont été interpellés pour l’utilisation du téléphone au volant et 52 personnes pour excès de vitesse.

