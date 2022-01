Un accident de circulation est survenu ce jour à Bingerville avant Freeworld Hôtel.

Selon les informations données par le groupement des sapeurs pompiers militaires , il s’agit d’un carambolage entre deux minicars de transport ( un transportant des élèves) et un véhicule de particulier.

Le bilan fait état de 18 victimes dont 01 décès certain , évacués au CHU de Treichville , à l’hôpital Mère enfant et hôpital général de Bingerville par VSU 81 et VSU 82.



Attentions la rue tue .

Comments

comments